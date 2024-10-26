Demet Akalın bu akşamki konserini iptal etti

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, bu aşam İstanbul'da bir mekanda gerçekleşecek konserini sağlık sorunları nedeniyle iptal etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Demet Akalın bu akşamki konserini iptal etti

Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı , bu akşam İstanbul'da bir mekanda sahne alacaktı.

Ancak Akalın, bu akşam vereceği konseri sağlık sorunları sebebiyle iptal etmek zorunda kaldı. Ünlü isim, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Demet Akalın bu akşamki konserini iptal etti - 1

"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Kolundaki morluğu takipçileriyle paylaşan , "Bu akşamki konserimi zehirlenme sebebiyle yapamayacağım. Bugün 4. günü toparlayamıyorum. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

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