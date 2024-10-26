Demet Akalın bu akşamki konserini iptal etti

Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Demet Akalın, bu akşam İstanbul'da bir mekanda sahne alacaktı.

Ancak Akalın, bu akşam vereceği konseri sağlık sorunları sebebiyle iptal etmek zorunda kaldı. Ünlü isim, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.