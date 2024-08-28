Demet Özdemir ile İlhan Şen aynı filmde buluşuyor

Demet Özdemir'in yeni rolü belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özdemir festival filmi “Cinlerin Düğünü”nde rol alacak

Berlinale’nin Panorama bölümünde Fipresci Ödülü’nü kazanan, Altın Portakal’da En İyi Film seçilen “Okul Traşı”nın yönetmeni Ferit Karahan’ın yeni filmi “Cinlerin Düğünü“nün çekimleri başlıyor.

Özdemir'e filmde İlhan Şen eşlik edecek. Ekim ayında Erzincan‘da çekilecek olan “Cinlerin Düğünü” güçlü bir aile hikâyesi anlatacak. Filmde Şen ile Demet Özdemir iki kardeşi oynayacak.