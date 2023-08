Demet Sağıroğlu’ndan yeni şarkı geliyor

“ÖZKAN BENİM UĞURUMDU”

Özkan, Uzay’ın arkadaşıydı. Samimiyetimiz albüm zamanında gelişti. Özkan benim bütün albümlerimde, hemen hemen bütün şarkılarıma vokal yapmıştır. O benim uğurumdu. O gün de hatta toplanmıştık. En son birlikteydik. Akşam buluşalım dedik. Herkes evine gitti. O akşam oldu her şey. Ben Uzay’ın haberi alıp köprüye gittiğimde Özkan vardı başında. Ambulans gelmişti ve Özkan yanındaydı. Ambulansın içine girdi Özkan ve Uzay’la hep beraber oldu. Özkan çok özel bir ruhtu, çok farklı bir insandı. Karşılığı olsun, olmasın herkesin yanındaydı. O güzel kalbiyle herkesi çok yüklendi, belki de o yüzden bu kadar erken gitti. Gitmiş sayılmıyor, her zaman bizimle. Onu çok özleyeceğiz. Ben şahsen uğurumu kaybettim.



Yeni çalışmalardan bahsettiniz. Önümüzdeki günlerde gelecek mi bir şarkı?



İnşallah. Aslında yapmıştım, çıkacaktı şarkım. Deprem oldu, acı durumlar yüzünden içimden gelmedi çıkarmak. Şimdi başka bir şarkıya hazırlanıyoruz. Bu yakınlarda inşallah klip işini de çözebilirsek çıkacak.



