Demet Sağıroğlu’ndan yeni şarkı geliyor

“ADAŞIM OLAN DEMET TARZINDA ŞARKI YAP DİYEN YAPIMCILAR OLDU”



- Aslında o dönemki isimlerle konuştuğumuzda tarzları yönünde yapımcıların baskısı olduğunu söylüyorlardı. Ama bugüne kalan isimlerin özgünlükte direten isimler olduğunu da görüyoruz. Siz bunun için çok çabaladınız mı, istediğinizi yaptırmak için çok direndiniz mi?



Tabi çıkış şarkısı seçiminde olmuştur herkesin fikri ama bir baskılama olmadı. Ama başka plak şirketleriyle görüşürken oldu. Bana adaşım olan Demet’in tarzında şarkılar yapın, şöyle yapın, böyle yapın diyen yapımcılar oldu. Ben uyamadım yani onlara.



- 1994 yılına gidelim şimdi. 94 yılının Eylül ayında “Elleri Kolları Kınalı Bebek”’le Şehrazat’in prodüktörlüğünde, Uzay Heparı’nın aranjörlüğünde. İlk albünüzü çıkardığınızda ve klibinizi ilk kez ekranda gördüğünüzde oluşan his neydi? Çünkü çok sağlam bir şarkı ve klipti. İşte bu tam da istediğim şey demiş miydiniz?



Dedim, çünkü klip için benim anlaşmam Sony Müzik’le şöyleydi; kliplerime ben karışırım, yönetmeni, senaryosu yani ben onaylamadan olmasını istemedim. Onun çok büyük etkisi var tabi kliplerimin. Çünkü biliyorsunuz Kınalı Bebek, Arnavut Kaldırımı, Şikayetim Var. Bunların klipleri hep çok iyiydi. Hiç bir sorunum olmadı.



- Sektörü bilen bir isimdiniz ama klibinizi ilk gördüğünüzde ne hissetmiştiniz?



Heyecanlandım. Çünkü ben Kayahan ağabeyin vokalistiyken de çok heyecanlıydım. Zaten ben öyle sakin gözükürüm ama çok heyecanlı bir insanım. Şu anda bile sahneye çıkarken 'eyvah eyvah' derim. Kayahan ağabeyle Eurovision’da ‘Ve Melankoli’yle katıldığımızda TRT’de, benim herhâlde dehşetengiz bir ifadem vardı heyecandan, böyle siyah bluzum kırmızı eteğim vardı. Kırmızı eteğim gözüktü sadece. Üst taraf hiç gözükmedi. Kızın dehşetinden hani korkmayalım, seyirci endişelenmesin diye. (gülüyor)