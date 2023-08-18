Demet Sağıroğlu’ndan yeni şarkı geliyor

Ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu, NTVRadyo’nun yeni programı Albüm’de Zeynepgül Alp’e kariyerinin ilk yıllarından bahsetti.
İlk çıktığınız dönemi ve beraber çıktığınız birçok ismi düşündüğünüzde siz bugünün böyle olacağını düşünür müydünüz? Aklınızdan geçer miydi? Ya da müzisyenlerin böyle bir kaygısı oluyor mu? Gelecekte olalım, daha kalıcı olalım diye, yoksa o an mı önemliydi sizin için?
Tabii ki öyle ama benim yaptığım eserler benim zevkime hitap ediyordu. Bu şöyle tutar, şöyle olmuş, şöyle bir ritim olsun diye, böyle şeylere hiç takılmadım. İçimden geleni yapıyordum. Hatta bana bundan dolayı eleştiriler de gelmiştir. Herkes başka şey yapıyor, sen başka şey yapıyorsun, senin yaptığın pop değil diye. Ama görüyoruz ki şimdi, kalpten çıkan şeylerin izi çok oluyor. ‘Arnavut Kaldırımı’nı ben yazarken öyle bir söz yoktu, yani Arnavut Kaldırımı'na söz yazmak gibi. Ben bunu şimdilik yazıyorum dedim, Gürol Ağırbaş bestelediğinde. Sonradan değiştireceğim dedim. Sonradan Şehrazat, çok profesyonel bir müzik insanı olduğu için, böyle kalmasını söyledi. Ondan sonra daha kendime güvenim yerine geldi ve istediğimi yazmaya başladım.
“ADAŞIM OLAN DEMET TARZINDA ŞARKI YAP DİYEN YAPIMCILAR OLDU”
- Aslında o dönemki isimlerle konuştuğumuzda tarzları yönünde yapımcıların baskısı olduğunu söylüyorlardı. Ama bugüne kalan isimlerin özgünlükte direten isimler olduğunu da görüyoruz. Siz bunun için çok çabaladınız mı, istediğinizi yaptırmak için çok direndiniz mi?
Tabi çıkış şarkısı seçiminde olmuştur herkesin fikri ama bir baskılama olmadı. Ama başka plak şirketleriyle görüşürken oldu. Bana adaşım olan Demet’in tarzında şarkılar yapın, şöyle yapın, böyle yapın diyen yapımcılar oldu. Ben uyamadım yani onlara.
- 1994 yılına gidelim şimdi. 94 yılının Eylül ayında “Elleri Kolları Kınalı Bebek”’le Şehrazat’in prodüktörlüğünde, Uzay Heparı’nın aranjörlüğünde. İlk albünüzü çıkardığınızda ve klibinizi ilk kez ekranda gördüğünüzde oluşan his neydi? Çünkü çok sağlam bir şarkı ve klipti. İşte bu tam da istediğim şey demiş miydiniz?
Dedim, çünkü klip için benim anlaşmam Sony Müzik’le şöyleydi; kliplerime ben karışırım, yönetmeni, senaryosu yani ben onaylamadan olmasını istemedim. Onun çok büyük etkisi var tabi kliplerimin. Çünkü biliyorsunuz Kınalı Bebek, Arnavut Kaldırımı, Şikayetim Var. Bunların klipleri hep çok iyiydi. Hiç bir sorunum olmadı.
- Sektörü bilen bir isimdiniz ama klibinizi ilk gördüğünüzde ne hissetmiştiniz?
Heyecanlandım. Çünkü ben Kayahan ağabeyin vokalistiyken de çok heyecanlıydım. Zaten ben öyle sakin gözükürüm ama çok heyecanlı bir insanım. Şu anda bile sahneye çıkarken 'eyvah eyvah' derim. Kayahan ağabeyle Eurovision’da ‘Ve Melankoli’yle katıldığımızda TRT’de, benim herhâlde dehşetengiz bir ifadem vardı heyecandan, böyle siyah bluzum kırmızı eteğim vardı. Kırmızı eteğim gözüktü sadece. Üst taraf hiç gözükmedi. Kızın dehşetinden hani korkmayalım, seyirci endişelenmesin diye. (gülüyor)
- Ama aslında duruşunuzda çok dingin.
Siz gelin onu benim içime sorun (gülüyor). İçimde fırtınalar kopuyor. Hep heyecanlıyım, her zaman heyecanlıyım. Kayahan ağabeyle 50 bin kişilik konserlere çıkardık. O zaman düşünürdüm acaba ben de ileride şarkıcı olabilecek miyim diye. Tek başıma böyle yerleri doldurabilecek miyim diye.
- O heyecan aslında biraz da bağımlılık yaratıyor gibi değil mi?
Şimdi benim sosyal fobim de var. Hiç çaktırmıyorum, kendimi de kutluyorum şu anda (gülüyor). Ama baskılıyorum kendimi. Bende bitiyor yani iş. Her işimde böyle.
"Kınalı Bebek"ten sonra sizin deyiminizle “Arnavut Kaldırımın’nda yaşanan aşklara adanmış bir şarkı” olan Arnavut Kaldırımı geldi. Ve çok yakın zamanda kaybettiğimiz Özkan Uğur’un da vokalini duyuyorduk o şarkıda…Bu iki şarkının zaman zaman birbiriyle yarıştığını düşünüdüğünüz oldu mu? En çok hangisini istiyordu dinleyenleriniz?
Arnavut Kaldırımı’nı ilk yazdığımızda değiştireceğiz dedik ama öyle bıraktık. Kınalı Bebek, albümün ismi. Derken Arnavut Kaldırımı öne geçmeye başladı. Kınalı Bebek’e tabi klip çektik Uzay’ın şahane aranjesinde Şehro’nun sözleriyle. Şu anda şunu söyleyebilirim ki ‘Arnavut Kaldırımı’, ‘Kınalı Bebek’ten önde. Çünkü Youtube'tan görüyorum. Arnavut Kaldırımı çok sevildi.
“ÖZKAN BENİM UĞURUMDU”
Özkan, Uzay’ın arkadaşıydı. Samimiyetimiz albüm zamanında gelişti. Özkan benim bütün albümlerimde, hemen hemen bütün şarkılarıma vokal yapmıştır. O benim uğurumdu. O gün de hatta toplanmıştık. En son birlikteydik. Akşam buluşalım dedik. Herkes evine gitti. O akşam oldu her şey. Ben Uzay’ın haberi alıp köprüye gittiğimde Özkan vardı başında. Ambulans gelmişti ve Özkan yanındaydı. Ambulansın içine girdi Özkan ve Uzay’la hep beraber oldu. Özkan çok özel bir ruhtu, çok farklı bir insandı. Karşılığı olsun, olmasın herkesin yanındaydı. O güzel kalbiyle herkesi çok yüklendi, belki de o yüzden bu kadar erken gitti. Gitmiş sayılmıyor, her zaman bizimle. Onu çok özleyeceğiz. Ben şahsen uğurumu kaybettim.
Yeni çalışmalardan bahsettiniz. Önümüzdeki günlerde gelecek mi bir şarkı?
İnşallah. Aslında yapmıştım, çıkacaktı şarkım. Deprem oldu, acı durumlar yüzünden içimden gelmedi çıkarmak. Şimdi başka bir şarkıya hazırlanıyoruz. Bu yakınlarda inşallah klip işini de çözebilirsek çıkacak.
Albüm Her hafta Cumartesi 9.15, Pazar 19.15’te NTVRadyo’da yayında.
Demet Sağıroğlu'nun konuk oduğu bölümünü kaçıranlar podcast kayıtlarını dinleyebilir.
DEMET SAĞIROĞLU BÖLÜMÜ PODCAST'İ (TIKLA-DİNLE)
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