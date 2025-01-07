Demi Moore, Oscar yarışının en güçlü isimlerinden oldu (Adaylar ne zaman açıklanacak?

97. Oscar Ödülleri 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak. Hangi filmlerin Oscar yarışında yer alacağı konuşulmaya başlandı bile. Variety'nin haberine göre, Altın Küre ödülü kazanan Demi Moore'un, Oscar'a aday gösterileceği düşünülüyor. "A Different Man" filmindeki rolüyle Altın Küre kazanan Sebastian Stan de Oscar yarışının güçlü adayları arasında.

62 yaşındaki Moore, oyunculuk kariyerinde ilk kez bir ödüle layık görüldü. Moore yaklaşık 45 yıllık kariyerinde ilk kez oyuncu olarak ödül kazandı.

Altın Küre Ödülleri'nde Demi Moore, "Hiç beklemiyordum. Çok şaşkınım. Bu işi çok uzun süredir yapıyorum, 45 yıldan fazla. Hayatımda ilk kez bir oyuncu olarak ödül kazandım" ifadelerini kullandı.



Ünlü oyuncunun "geri dönüş" filmi olarak nitelendirilen "The Substance", Coralie Fargeat imzası taşıyor.

CEVHER FİLMİ NE ANLATIYOR?



Margaret Qualley, Dennis Quaid ve Demi Moore'un başrolünü paylaştığı The Substance filmi, Demi Moore'un Cannes'da gösterilen ilk filmi olmuştu.



The Substance (Cevher) filmi, Hollywood'un ulaşılması zor güzellik standartlarını ve bu standartlara ulaşmaya çalışan Elisabeth Sparkle'ı konu alıyor.



50 yaşındaki Elisabeth, "Madde" adı verilen uyuşturucu benzeri ilaç sayesinde daha genç, daha güzel, daha mükemmel birine dönüşmeye çalışır. Karaborsada satılan uyuşturucu maddenin yan etkileri ise akıl almaz derecede çoktur.