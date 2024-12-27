Denis Villeneuve açıkladı: İşte en sevdiği Tarantino filmi

Denis Villeneuve, en sevdiği Tarantino filminin "Pulp Fiction" olduğunu açıkladı.

Villeneuve, açıklamasında; "Pulp Fiction. İlk gösterime girdiğinde onu dolu bir salonda izlemiştim ve bugün bile o yeni sesin dünyaya gelişini görmenin heyecanını hatırlıyorum. Elbette daha önce Rezervuar Köpekleri filmi vardı ama ben onu izlememiştim" ifadelerini kullandı.

1994 yapımı Pulp Fiction, büyük beğeni kazanmış ve Tarantino'ya En İyi Senaryo dalında Oscar kazandırmıştı.