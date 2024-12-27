Denis Villeneuve açıkladı: İşte en sevdiği Tarantino filmi
Prisoners, Sicario, Arrival,Blade Runner 2049 ve Dune gibi filmlerin yönetmeni Denis Villeneuve, son röportajında en sevdiği Quentin Tarantino filmini açıkladı.
Hollywood'un gözde yönetmenleri arasında yer alan Denis Villeneuve, Los Angeles Times'a röportaj verdi.
Tarantino'nun Villeneuve'ün "Dune" filmlerini izlemeye gerek duymadığını söyledikten sonra isimleri sık sık bir araya gelen ünlü yönetmenlerden Villeneuve, meslektaşının en sevdiği filmini açıkladı.
Denis Villeneuve, en sevdiği Tarantino filminin "Pulp Fiction" olduğunu açıkladı.
Villeneuve, açıklamasında; "Pulp Fiction. İlk gösterime girdiğinde onu dolu bir salonda izlemiştim ve bugün bile o yeni sesin dünyaya gelişini görmenin heyecanını hatırlıyorum. Elbette daha önce Rezervuar Köpekleri filmi vardı ama ben onu izlememiştim" ifadelerini kullandı.
1994 yapımı Pulp Fiction, büyük beğeni kazanmış ve Tarantino'ya En İyi Senaryo dalında Oscar kazandırmıştı.
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