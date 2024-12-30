Deniz Baysal yeni projesinde Ayşe Şasa'yı canlandıracak

Deniz Baysal’ın yeni projesi belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Baysal, Türk sinemasının ilk kadın senaristlerinden Ayşe Şasa’nın hayat hikâyesini konu alan Bir Ruh Macerası adı dizide başrol oynayacak.



İsmini Ayşe Şasa’nın aynı adlı kitabından alan 10 bölümlük dizi dijital platformda yayınlanacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Osman Nail Doğan oturacak.



İstanbul’da çekilecek olan dizide Ayşe Şasa’nın ikinci eşi, efsane yönetmen Atıf Yılmaz’a hayat vermesi için Osman Sonant’a teklif götürüldü. Oyuncu seçimleri devam eden dizinin şubat ayının ilk haftası sete çıkması planlanıyor.

AYŞE ŞASA KİMDİR?

Tam adı Ayşe Mihriban Şasa olan usta senarist ve yazar, 1 Şubat 1941'de İstanbul Amerikan Hastanesi'nde Çerkez anne ile bir taraftan Çerkez diğer taraftan Güney Doğu aşiretine mensup bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.

Senaryoları, yazıları ve kitaplarıyla, daima Türk sinemasının ve kültür hayatının merkezinde yer alan usta senarist, 1993'te sinemayla ilgili "Yeşilçam Günlüğü" adlı denemeleri okuyucuyla buluşturdu.



"Son Kuşlar", "Ah Güzel İstanbul", "Utanç" ve "Gramofon Avrat" gibi filmlere senarist olarak imza atan Şasa, "Bir Ruh Macerası", "Yeşilçam Günlüğü", "Delilik Ülkesinden Notlar", "Şebek Romanı" adlı kitapları kaleme aldı. Şasa, Sadık Yalsızuçanlar ve İhsan Kabil ile "Düş Gerçeklik Sinema", Ömer Tuğrul İnançer ve Berat Demirci ile de "Vakte Karşı Sözler" kitaplarını kaleme yazdı.



Usta yazar, bir süre zatürre rahatsızlığı sebebiyle tedavi görmesinin ardından, 16 Haziran 2014'te hayatını kaybetti ve Sahrayıcedid Mezarlığı'na defnedildi.

