Denizli Kent Müzesi için geri sayım başladı

Denizli'nin uzun yıllardır hayalini kurduğu, taş binalar olarak bilinen eski Endüstri Meslek Lisesi’nin restore edildikten sonra Denizli Kent Müzesi olarak hizmet vermesi için başlayan proje gün saymaya başladı. Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen müzede sona gelen çalışmaları inceledi. Vali Coşkun ve Başkan Zolan, restorasyonu tamamlanan Denizli Kent Müzesi’nin bölümlerini tek tek inceleyerek eserlerin sergileneceği alanlar hakkında bilgi aldı. Başkan Osman Zolan incelemenin ardından beklenen müjdeyi hemşehrileriyle paylaştı. Denizli’nin değerlerinin kaybolmaması, geleceğe aktarılması, insanların öz kültürlerini öğrenerek geçmişini bilmelerinin çok kıymetli ve önemli olduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, bu kapsamda hayata geçirdikleri Denizli Kent Müzesi’nde sona geldiklerini belirterek, tesisin Şubat 2024’te açılışını yapacaklarını söyledi.



"BAĞIŞ YAPANLARIN İSİMLERİNİ SERGİLEME ALANINA YAZIYORUZ”

Denizli Kent Müzesi’nde son noktaya geldiklerini, teşhir tanzim noktasında her türlü sunum yapılacak yerlerin tamamlandığını kaydeden Başkan Zolan, müzede yer alacak eserler için de seferber olduklarını belirtti. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Valiliği, Müze Müdürlüğü, üniversite, akademisyenler ve birçok STK’nın bu konuda yoğun bir çalışma içerisine girdiğini vurgulayan Başkan Zolan, eserlerin büyük bir kısmını tamamladıklarını, bunun yanında müzede sergilenmesi için bağış yapan vatandaşların da olduğuna işaret etti. Vatandaşlara seslenerek, Denizli’nin geçmiş değerlerine sahip olan ve müzede sergilenecek özellikteki ürünleri kendilerine ulaştırmaları çağrısında bulunan Başkan Zolan, “Bu noktada, özelliği olan Denizli’mize ait değerlerimizi kabul ediyor ve bağış yapanların isimlerini sergileme alanına yazıyoruz” diye konuştu.

