Denizli'de Üreten Kadınlar Festivali'ne büyük ilgi

Denizlililer, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali’ne akın etti. On binlerce kişi konserlerden söyleşilere birbirinden renkli etkinliklerle unutulmaz bir hafta sonu geçirirken kadınların açtığı 245 stantta el emeği göz nuru eserleri görüp satın alma imkanı buldu. Başkan Zolan, üreten, çalışan ve Türkiye’nin geleceğini inşa eden evlatları yetiştiren kadınların her zaman yanında olduklarını vurguladı.



Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ikincisini düzenlediği Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali tam not aldı. 17-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen festivalde konserlerden söyleşilere, çalışma atölyelerinden sihirbaz gösterimlerine birbirinden renkli etkinlikler düzenlenirken Denizlililer hafta sonu Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’ne akın etti. Kadınların 245 stantta el emeği göz nuru eserlerini sergilediği festivalin ilk günü ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Şükriye Tutkun sevilen eserlerini Denizlililer için seslendirdi. Onbinlerce Denizlilinin birbirinden renkli etkinliklerle tadını çıkardığı festivalin hafta sonu programında ise tiyatro ve sinema oyuncusu Ceyda Düvenci bir söyleşi gerçekleştirdi. Son dönemin başarılı müzisyenlerinden Elif Buse Doğan’ın verdiği konser yoğun ilgi çekerken, eğitimci yazar Dilek Cesur’un gerçekleştirdiği söyleşi salonu hınca hınç doldurdu. Festivalin finalinde ise ünlü şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan sahne aldı.



