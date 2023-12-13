Denizli'nin en renkli festivali 3. kez düzenlenecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ilkini geçen eylül ayında düzenlediği Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali yoğun talep üzerine üçüncü kez gerçekleştirilecek. Türk el sanatlarıyla uğraşan kadın girişimci ve kadın sanatkârların desteklenmesi, gelişmelerine yardımcı olunması, unutulmaya yüz tutmuş sanat ve zanaatların yaşatılması ve aile bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla gerçekleşen Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali’nin üçüncüsü 19-20-21 Ocak 2024’te düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak festivalde yer almak isteyen kadın girişimciler 11-17 Aralık tarihleri arasında online olarak belediyenin internet adresinden ücretsiz başvuru yapabilecek.



Denizli’nin en renkli organizasyonuna sadece kadınların müracaat edebileceği belirtilirken, festivalde yer almaya hak kazanan girişimcilerin 3 gün boyunca satış standının başında bulunacağını taahhüt etmesi isteniyor. Başvuruda, girişimci kadınların ürettikleri ürün ya da hangi alanda satış yapacağını belirtmesi, merak ettikleri tüm sorular için ise Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi’nin belediyenin numaralı telefonlarını araması gerekiyor.

