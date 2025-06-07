Denzel Washington, Black Panther 3 filminde rol alacak

Coogler, Washington'ın Black Panther 3 filminde rol alacağını resmen doğruladı. Yönetmen , oyuncu için çok özel bir rol yazdığını söyledi ve "Denzel benim için aile gibi. Kariyerimin ilk günlerinden beri onunla çalışmak istiyorum. Bence dünyadaki en iyi oyuncu. Özellikle kültürümüzdeki yeri açısından..." diye ekledi.

Son olarak Ridley Scott imzalı Gladyatör 2 filminde rol alan Denzel Washington, Marvel filmi Black Panther 3'te rol alacak. Geçtiğimiz Kasım ayında 70 yaşındaki oyuncu, yönetmen Ryan Coogler 'ın kendisi için bir rol yazdığını söylemişti.

KARİYERİNİN SON FİLMLERİNİ AÇIKLADI

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Washington, artık çok fazla filmde rol almak istemediğini açıklamıştı. Oyuncu "Benim için önemli olan filmi çeken kişiler. Özellikle kariyerimin bu noktasında, yalnızca en iyilerle çalışmakla ilgileniyorum" demişti.

Washington "70 yaşımda da Othello'yu canlandıracağım. Sonra Hannibal'ı oynayacağım. Ardından Steve McQueen ile bir film projesi hakkında konuştuk. Ryan Coogler da Black Panther 3 filmi için bana bir rol yazıyor. Sonra Othello filminde rol alacağım, Kral Lear var sırada. Ardından da emekli olacağım" ifadelerini kullandı.



"WASHINGTON OLMADAN BLACK PANTHER OLMAZ"



Steve McQueen projesi gizli tutulsa da Netflix, Washington'ın Kartacalı general Hannibal'ı canlandıracağı Antoine Fuqua imzalı savaş filmini duyurmuştu.



Chadwick Boseman 2020'de hayatını kaybetmeden önce Washington'ın oyunculuk okulunun masraflarını karşıladığını söylemiş ve "Denzel Washington olmadan Black Panther olmaz" diye eklemişti.