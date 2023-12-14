Denzel Washington'ın Hannibal rolüne tepki

Dünyaca ünlü aktör Denzel Washington bir dijital mecra filminde, tüm zamanların en büyük askeri dehalarından biri olarak kabul edilen general Hannibal'a hayat verecek. Ancak bu haber Hannibal'ın doğum yeri olan Tunus'ta hoş karşılanmadı.



Fransızca yayın yapan Tunus haber kuruluşu "La Presse", oyuncu seçiminin “tarihi bir hata” olduğunu belirten bir makale yayımladı.



Sosyal medyada da tepki çeken haber üzerine bin 300 kişinin imzaladığı bir dilekçeyle, “sözde belgeselin iptal edilmesi” talep edildi ve Kültür Bakanlığı’ndan Tunus tarihini çalma girişimine karşı harekete geçmesi istendi.



Tunuslu bir politikacı ise Hannibal'ın siyah Afrikalı bir figür değil, Batı Asya Sami kökenli olduğu gerçeğini vurguladı ve oyuncu seçiminin tarihi tahrif etme riski taşıdığını söyledi.



Denzel Washington, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Denzel Washington Kartacalı Hannibal rolünü üstlenecek Haberi Görüntüle