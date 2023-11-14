Denzel Washington Kartacalı Hannibal rolünü üstlenecek

Oyuncu, Antoine Fuqua ile daha önce The Equalizer serisinde ve Training Day'de birlikte çalışmıştı. Tarihin en büyük askeri komutanlardan biri olarak kabul edilen Hannibal Barca'yı konu alacak olan film, önemli savaşları da kapsayacak.

Film dijital platformda yayınlanacak.

