Denzel Washington Kartacalı Hannibal rolünü üstlenecek

Oscar ödüllü usta oyuncu Denzel Washington'ın yeni rolü belli oldu. Oyuncu yeni filminde Kartacalı general Hannibal’ı canlandıracak.

Denzel Washington Kartacalı Hannibal rolünü üstlenecek

The Training Day (2001) filmiyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olan usta oyuncu Denzel Washington yönetmen Antoine Fuqua ile yeni bir projede bir araya geliyor.

The Aviator ve Gladiator filmlerinin yazarı John Logan'ın kaleme alacağı filmde, Washington Kartacalı general Hannibal'ı canlandıracak.

Denzel Washington Kartacalı Hannibal rolünü üstlenecek - 1

Oyuncu, Antoine Fuqua ile daha önce The Equalizer serisinde ve Training Day'de birlikte çalışmıştı. Tarihin en büyük askeri komutanlardan biri olarak kabul edilen Hannibal Barca'yı konu alacak olan film, önemli savaşları da kapsayacak.

dijital platformda yayınlanacak.

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