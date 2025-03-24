Denzel Washington: Filmlerde rol alan bir tiyatro oyuncusuyum
Son olarak Gladyatör 2 filminde rol alan Oscar ödüllü aktör Denzel Washington, kendisini Hollywood oyuncusu olarak görmediğini açıkladı.
Kariyeri boyunca birbirinden başarılı birçok yapıma imza atan Oscar ödüllü usta oyuncu Denzel Washington, şu sıralar Jake Gyllenhaal ile birlikte "Othello" oyununda başrolleri paylaşıyor.
Bu oyunla Broadway'e dönen Denzel Washington, CBS News'in Sunday Morning programına konuk oldu.
Kendini bir film yıldızından çok tiyatro oyuncusu olarak görmeyi tercih ettiğini belirten Washington, "Hollywood aktörünün tanımı nedir? Ben Mount Vernon'danım, yani ben Mount Vernon aktörüyüm. Hollywood'un ne anlama geldiğini bilmiyorum" dedi.
"NASIL ROL YAPILACAĞINI SAHNEDE ÖĞRENDİM"
Washington, “Ben film yapan bir tiyatro oyuncusuyum; bunun tersi söz konusu değil" dedi ve ekledi:
“Önce sahneye çıktım. Nasıl rol yapılacağını sahnede öğrendim, filmde değil. Filmler bir film yapımcısının aracıdır. Çekersiniz ve sonra gidersiniz, onlar da kesip biçer, müzik ekler ve tüm bunları yaparlar. Tiyatro bir aktörün aracıdır. Perde açılır, kimse size yardım edemez.”
"HİÇBİR ŞEY İÇİN BU KADAR HEYECANLANMAMIŞTIM"
Denzel Washington, başrolünde yer aldığı Othello oyunu için "Bu yüzyılda yaşadığım en heyecan verici şey" dedi.
Gyllenhaal ile Shakespeare imzalı bir eserde birlikte rol alan usta oyuncu, "Daha önce yaptığım hiçbir şey için bu kadar heyecanlanmamıştım" ifadelerini kullandı.
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