Denzel Washington: Filmlerde rol alan bir tiyatro oyuncusuyum

Kariyeri boyunca birbirinden başarılı birçok yapıma imza atan Oscar ödüllü usta oyuncu Denzel Washington, şu sıralar Jake Gyllenhaal ile birlikte "Othello" oyununda başrolleri paylaşıyor. Bu oyunla Broadway'e dönen Denzel Washington, CBS News'in Sunday Morning programına konuk oldu. Kendini bir film yıldızından çok tiyatro oyuncusu olarak görmeyi tercih ettiğini belirten Washington, "Hollywood aktörünün tanımı nedir? Ben Mount Vernon'danım, yani ben Mount Vernon aktörüyüm. Hollywood'un ne anlama geldiğini bilmiyorum" dedi.

Broadway'deki "Othello" oyununda Denzel Washington ve Jake Gyllenhaal

"NASIL ROL YAPILACAĞINI SAHNEDE ÖĞRENDİM" Washington, “Ben film yapan bir tiyatro oyuncusuyum; bunun tersi söz konusu değil" dedi ve ekledi: “Önce sahneye çıktım. Nasıl rol yapılacağını sahnede öğrendim, filmde değil. Filmler bir film yapımcısının aracıdır. Çekersiniz ve sonra gidersiniz, onlar da kesip biçer, müzik ekler ve tüm bunları yaparlar. Tiyatro bir aktörün aracıdır. Perde açılır, kimse size yardım edemez.”

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