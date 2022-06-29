Depeche Mode üyesi Andrew Fletcher'ın ölüm nedeni belli oldu

Fletch adıyla da Andrew, Depeche Mode grubunun kurucularındandı. 1980'de Essex'te Vince Clarke, Martin Gore ve Dave Gahan'la birlikte Depeche Mode'u kurdu. Grup 5 kez Grammy'ye aday gösterildi. 17 albüm çıkaran Depeche Mode, dünya çıpanda 100 milyonu aşkın plak sattı. En son albümleri Spirit, 2017 yılında çıktı. Grup, Türkiye de dahil pek çok ülkede konserler verdi.

Açıklamada ayrıca, "Çok erken kaybettiğimiz Andy'nin doğal yollarla ve uzun süreli bir acı çekmeden öldüğü belirtildi" denildi.

Nottingham doğumlu, iki çocuk babası Fletcher'ın aort diseksiyonu nedeniyle öldüğü belirtildi. Açıklamada, "Birkaç hafta önce Fletcher'ın otopsi sonucunu aldık. Andy'nin ailesinin talebi üzerine ölüm nedenini açıklıyoruz. Andy, 26 Mayıs günü evinde aort diseksiyonu geçirerek hayatını kaybetti" denildi.

Dünyaca ünlü İngiliz elektronik müzik grubu Depeche Mode 'un üyesi Andrew Fletcher , geçen ay, 60 yaşındayken hayat veda etti. Grubun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada grubun klavyecisi Andrew Fletcher'ın ölüm nedeni duyuruldu.

AORT DİSEKSİYONU NEDİR?

Kalpte çıktığı noktada yaklaşık 3 cm çapında olan aort damarının iç kısmından yırtılmasına aort diseksiyonu denir. Aort diseksiyonunda atardamarın iç tabakasında bir yırtılma olur. Aort bu yırtılmanın içine doğru kanamaya başlar, kanamayla yırtık uzar ve aortun iç tabakası ile orta tabakası birbirinden ayrılır.

Aort diseksiyonu yaşamı tehdit eden bir durumdur. Hastaların yaklaşık yüzde 40'ı tam yılmadan ve aort kanamasından hemen ölür.