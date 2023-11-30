Depremde hasar gören 5 asırlık cami ibadete açılmayı bekliyor

Yavuz Sultan Selim Han’ın anneannesi Dulkadiroğulları Beyi Alaüddevle’nin eşi Şemsi Mah Hatun’un türbesinin içerisinde yer alan ve 1500’lü yıllarda yapılan Hatuniye Camii, 6 Şubat depremlerinde hasar aldı.

Minaresi ve etrafındaki evler cami üzerine devrilmesi sonucu ağır hasar alan ibadethanede vakit namazları cami avlusunda kılınıyor.

Camiye yakın zamanda restorasyon çalışmalarının başlanabileceği kanaatinde olduğunu ifade eden Cami İmam Hatibi Yaşar Kazmacı, “Yaklaşık 500 yıllık cami, son 6 Şubat depremlerinde minaresinin ve çevredeki evlerin üzerine yıkılması dolayısı ile ağır hasar aldı. Şu anda müftülüğümüz ile görüşerek camimizin son cemaat avlusunda vakit ve Cuma namazlarımızı eda ediyoruz. Camimiz Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlıdır ve biz müdahale edemiyoruz. Yakın bir zamanda yılbaşına kadar buranın ihalesinin yapılacak ve restorasyonu başlayacak” ifadesini kullandı.

