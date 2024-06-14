Depremde hasar gören Hatay Arkeoloji Müzesi'nin ünlü eserleri Gaziantep'te

Depremlerde hasar alan ve geçici olarak ziyarete kapatılan Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki bazı eserler Zeugma Müzesi'ne getirildi. Eros ve Psykhe, Kem Göz, Khresis, Bağ Bozumu ve Üç Hokkabaz mozaiklerinin yanı sıra Helenistik döneme ait Büyük İskender Başı ve Antakya Lahdi Buluntuları gibi dünyaca ünlü olanların aralarında yer aldığı 69 eser, 18 Mayıs Uluslararası Müze Günü'nde Zeugma Mozaik Müzesi'nde ücretsiz sergilenmeye başlandı. Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, AA muhabirine, "Antakya'dan Zeugma'ya Medeniyetler Buluşuyor" başlıklı sergideki eserlerin dünya tarihi açısından önemli olduğunu söyledi.

Sergiyi gezen ziyaretçilerin hayranlıklarının yüzlerinden okunduğunu ifade eden Çomak, ilgiden memnun olduklarını dile getirdi. Çomak, müzeye gelen ziyaretçilerin sergiyi mutlaka gezdiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Daha bir ay olmadan yaklaşık 12 bin ziyaretçi gezdi bu sergiyi. Merakla gelen ziyaretçiler keyifle ayrılıyor. Bu sergide 69 eserimiz bulunuyor. Bu eserler Hatay Müzesi Müdürlüğü envanterine kayıtlı. Altınlar, mozaikler, mermerden heykeller gibi önemli eserler var. Tüm ziyaretçilere mutlaka burayı görmelerini tavsiye ediyorum. Sergimiz 31 Aralık'a kadar açık kalacak."