Depremde hayatını kaybedenler Times Meydanı'nda anıldı

New York'ta yaşayan ünlü besteci, piyanist Faruk Kanca ve sanatçı Volkan Kırımlıoğlu, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) desteğiyle Türkiye'de meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenledi.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşu ile başlayan programda New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Türkiye'de yaşanan depremle ilgili kısa bir konuşma yaptı. Daha sonra Faruk Kanca'nın piyanosu eşliğinde Volkan Kırımlıoğlu, Uyan Ey Gözlerim, Kara Toprak, Fırat, Neredesin Sen, Allı Turnam, Ne Ağlarsın, Ah Yalan Dünya, Yolun Sonu gibi ilahi ve türküleri seslendirdi.

Ayrıca sanatçı Eren Erdoğan alaban, ney ve kavalıyla ikiliye eşlik etti. Etkinliğe bayraklarla gelen Türk vatandaşlarını Amerikalılar da yalnız bırakmadı. Etkinliğe katılan ABD'liler Türk müziği eşliğinde duygulu anlar yaşadı.

