Depremde zarar gören tarihi yapılar aslına uygun inşa edilecek

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Vekili Birol İnceciköz, yaptığı açıklamada, ayrıca 4 müze ve 1 kalenin ihalesinin de devam ettiğini belirterek şunları kaydetti:



“Kendi içinde az, orta, ağır hasarlı ve yıkılmış olarak sınıflandırılan, güçlendirme ve restorasyon/rekonstrüksiyon projeleri, yapılan tespitler ve bilimsel danışma kurulunun öneri ve görüşleri doğrultusunda hazırlanarak ilgili koruma bölge kurulu tarafından uygun bulunan taşınmaz kültür varlıkları, hasar durumları doğrultusunda sağlamlaştırılmakta, onarılmakta ya da rekonstrüktive (yeniden inşa) edilmektedir.”

RESTORASYON ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI



Öte yandan Uygulamalar Dairesi Başkanlığına bağlı Yardım Şubesi Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsisli olmayan yapılarda da restorasyon çalışmaları başlatıldı.



Bu kapsamda, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu da 60 eserin ihalesini gerçekleştirdiklerini ve sözleşmelerini yaptıklarını belirtti.



Aksu; Abdülkadir Ağa Camisi, Fatih Paşa (Bıyıklı Mehmet Paşa- Kurşunlu) Camisi ve Türbesi, Arasa Camisi, Ulu Cami, Fatikli Camisi, Rum Katolik Kilisesi’nin çalışma yapılacak ilk eserlerden olacağını bildirdi. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun