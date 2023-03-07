Depremin kültürel hasarı uydularla ölçülüyor

700'DEN FAZLA NOKTA İNCELENDİ



Çilingiroğlu "Şimdiye kadar bin 700’den fazla noktayı bu şekilde kaydettik. Bu koordinat verilerini uydu radar verileriyle bir araya getirdik. Wuhan Üniversitesi'nden Timo Balz’ın da desteğiyle ücretsiz erişme açılan Alman, İtalyan ve Çin uydularının elde ettiği radar verileri sayesinde, yeryüzünde depremden önceki ve sonraki yer değişimlerini ölçebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Şimdiye kadar 70’e yakın bina ve yapıda hasar olduğu biliniyor. 10 kadar tarihi yapıda da hiçbir hasar tespit edilmezken müze ve kalelerde, Arslantepe gibi alanlarda kısıtlı hasarlar kaydedildi.

“RESTORE EDİLEN KISIMLARIN YENİDEN ONARILMASI DAHA KOLAY”



Hasar alan kültürel varlıkları da değerlendiren Çilingiroğlu, “Yapıların belli kısımlarında çökmeler meydana gelmiş. Gaziantep Kalesi'nden gelen hasar bilgisi daha çok restore edilen yerlerde hasarın olduğu yönünde. Bu da aslında iyi bir şey. Orijinal mimarinin hala yerinde olduğunu anlıyoruz. Habib-i Neccar Camii'nde kubbenin çöktüğünü gördük. Antakya bölgesindeki kiliselerde büyük hasarlar var. Bunların bir kısmı orijinal, bir kısmı onarılmış yerlerde. Restore edilen kısımların yeniden onarılması daha kolay olacaktır” şeklinde konuştu.

