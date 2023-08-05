Depremle başa çıkabilmek için Urartuların da yapı güçlendirme çalışması yaptığı belirlendi

Van'ın Gürpınar ilçesindeki Çavuştepe Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında Urartuların olası depreme karşı kaleyi korumak için destek duvarı inşa ettiği belirlendi.



Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından milattan önce 750 yılında yaptırılan Çavuştepe Kalesi ile kuzeyindeki nekropol alanında yürütülen kazı çalışmalarında geçmiş dönemlerle ilgili önemli bulgular elde ediliyor.



Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında antropolog, metal uzmanı, arkeolog, şehir plancısı, sanat tarihçisi, mimar ve restoratörlerden oluşan 24 kişilik ekiple kalenin kuzeyinde yoğunlaştırılan kazılarda, Urartuların asırlar önce depremden korunmak için özel önlemler aldığı tespit edildi.



Kazılarda iç ve dış sur duvarlarının, olası depremlerde yıkılmaması için teraslama yöntemiyle inşa edilen 2 metre genişliğinde, 20 metre uzunluğundaki yapılarla birbirine bağlandığı ortaya çıktı.



"KALEDE DEPREMLE İLGİLİ SIRI ÇÖZDÜK"



Prof. Dr. Çavuşoğlu, kalede 35 yıldır devam eden kazılarda her yıl yeni bilgi ve bulgulara rastladıklarını söyledi.



Kalenin milattan önce 7. yüzyılda bir deprem yaşadığını değerlendirdiklerini belirten Çavuşoğlu, şu bilgileri verdi:



"Bu depremden sonra yeniden inşaat faaliyetlerinin olduğunu gördük. İç sur ve sur arasındaki bölümün, yaklaşık 2 metre genişliğinde ve 20 metre uzunluğunda teraslama yöntemiyle birbirine bağlandığını tespit ettik. Surlar arasında destek duvarları inşa edilmiş. Kalenin gizemiyle ilgili hala çok soru var ama depremle ilgili kısmı hemen hemen çözmüş olduk. O da bu yıla nasip oldu."