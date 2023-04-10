Depremlerde tamamen yıkılan Antakya Ulu Camii'nin nitelikli eserleri kurtarılıyor

"BÜYÜK BİR KÜLLİYEYİ TEŞKİL EDEN YAPILAR TOPLULUĞU MEVCUT"

Afet Bölgesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan, Antakya Ulu Camii'nin kentin sembol yapılarından biri olduğunu söyledi.

Tarihi yapının sadece bir cami olmadığını anlatan Arslan, şöyle devam etti:



"Medresesi, yazlık mekanı, çeşmesi, türbeleri ve haziresiyle büyük bir külliyeyi teşkil eden yapılar topluluğu mevcut. Ulu Camii'nin kesin inşa tarihini bilmiyoruz ancak özellikle minaresindeki satranci kufi hattıyla ele alınmış bir kitabesinde, 1271 yılı ve Memlükler'den Sultan Baybars'ın adı geçer. Buradan hareketle ilk inşayı 13. yüzyıla tarihlendirebiliriz. Caminin doğu ve batısındaki avlu taç kapılarında, minaresinde, harim mekanının kuzeyinde çok sayıda kitabesi bulunuyor. Plastik bezemeli ve süslemeli taşları ile harim mekanında minberi var. Caminin güney batısının köşesinde güzel bir mezarlığı mevcut."