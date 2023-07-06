Depremzedelere destek vermeyi amaçlayan "Umut Notaları" projesi başlıyor

Depremlerden etkilenen müzisyenlere destek amaçlı oluşturulan "Umut Notaları" projesi, Fransız Metz Grand Est Ulusal Orkestrası'nın bugün Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda düzenleyeceği konserle başlıyor.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, İstanbul'daki Fransız Sarayı'nda yapılan "Umut Notaları" projesinin tanıtım toplantısında, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede çok sayıda müzisyenin enstrümana muhtaç kaldığını belirterek, "Şimdiye kadar olağanüstü bir çalışma yürütüldü ve somut neticeler elde edildi. Bu proje, Türkiye ile Fransa arasındaki işbirliğini ortaya koymuş oldu" dedi.



Magro, projeye Enstrüman Destek Fonu kurarak, destek veren İstanbul Kültür ve Sanat Vakfına (İKSV) özverili çalışmasından ötürü teşekkür ederek, "Bir an önce umut notalarının yükselmesini istiyor, depremden etkilenen bölgelere katkıda bulunmayı umuyoruz" ifadesini kullandı.



"TÜRKİYE'DEKİ YENİDEN KÜLTÜREL İNŞA SÜRECİNE DESTEK VERECEĞİZ"

Ünlü Fransız şarkıcı Zaz'ın da projeye destek vereceğini aktaran Magro, "Fransa Büyükelçiliği olarak deprem sonrası Türkiye'deki yeniden kültürel inşa sürecine destek vereceğiz. Bugün Fransız ve Türk kültürü bir araya geliyor, hem kalben hem de fiilen birlikte hareket ediyoruz" açıklamasında bulundu.



Daha sonra Umut Notaları Proje Elçisi ve piyanist Can Çakmur, İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer ve Institut Français Türkiye Genel Direktörü Sylvie Lemasson, projenin anlaşma protokolünü imzaladı.



İmza töreninde konuşan proje elçisi Çakmur, projede yer almaktan gurur duyduğunu belirterek, "Depremin ardından 4-5 ay geçmişken bölgeyi kültür ve sanatla yeniden kurabileceğimize dair bir inanç taşıyorum" diye konuştu.



500'ün üzerinde öğrenci ve eğitmene enstrüman desteği hedefi

Gürer, depremden etkilenen müzik öğretmenleri ve öğrencilerine enstrüman desteği sağlamak için oluşturdukları fonun bölgedeki kültürel kalkınmaya önemli destekler verdiğine dikkati çekti.



Gürer, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Enstrüman desteği için 11 ilden 800'ün üzerinde müzik öğrencisi ve eğitmeninin başvurusunu aldık. Temmuz ayına dek 180'in üzerinde öğrenci ve öğretmene enstrüman teslim ettik. Hatay Senfoni Orkestrası'na da profesyonel enstrümanların bir kısmını temin etmeye çalıştık. Yıl sonuna kadar 500'ün üzerinde öğrenci ve eğitmene yeni enstrümanlar temin edilmesi hedefleniyor."



Lemasson da bu projeye 7 milyon Avroluk destek vereceklerini vurgularken, "Projemize destek veren Fransız şirketleri, hayati bir taahhüdü ortaya koydular. Hem kısa hem orta hem de uzun vadede desteklerinizi bekliyoruz" çağrısını yaptı.



İmza töreninin ardından Hatay Akademi Orkestrası Sanat Yönetmeni ve Kurucusu Ali Uğur ile Metz Grand East Ulusal Orkestrası Sanat Yönetmeni ve şefi David Rehland birbirlerine karşılıklı yerel enstrüman hediye etti.



İKİ KONSER VE TÜRK ŞEFLERE USTALIK SINIFI

"Umut Notaları" projesi bugün Metz Grand Est Ulusal Orkestrası'nın CRR Konser Salonu'nda 20.00'de vereceği konserle başlayacak.



Konserin geliri, depremden etkilenen şehirlerdeki güzel sanatlar liseleri ve konservatuvarların müzik bölümü öğrencileri veya eğitmenleri ile depremde enstrümanı hasar gören veya kaybolan öğrenci ve öğretmenlere yeniden enstrüman temini için İKSV Enstrüman Destek Fonu'na aktarılacak.



Proje kapsamında deprem nedeniyle şehir değiştirmek zorunda kalmış çocuklar için yarın yine CRR'de ücretsiz konser verilecek.



Bunun yanı sıra Türk orkestra şeflerine yönelik bir günlük ustalık sınıfı da düzenlenecek.