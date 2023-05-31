Depremzedelere yardım ulaştıran aracın diorama tekniğiyle maketi yapıldı

Karapınar, çalışmalarını severek yaptığını dile getirerek, bir eseri yapım süresinin 2 gün ila 2 ay arasında değiştiğini anlattı.



Depremlerin ardından Türkiye'ye göndermek için eski aracına yüklediği eşyalarla fotoğraflanan Azerbaycanlı Beşirli'den etkilendiğini ve bu yönde bir çalışma yapmaya karar verdiğine değinen Karapınar, "Biz Azerbaycan ile iki devlet tek milletiz. Bu resmi gördüğümde direkt 'Yapmalıyım' dedim. Türkiye'de bu modeli bulamadım. Bir arkadaşım vasıtasıyla Almanya'dan getirttim. Server Beşirli'nin aracının o dokusunu yansıtmak için çalıştım. Aracı yapmam bir haftamı aldı. Sadece aracın modeline para ödedim, gerisi benim işçiliğim" dedi.

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