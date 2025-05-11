Dev Patel'in yeni filmi belli oldu

Slumdog Millionaire (Milyoner) filmiyle yıldızı parlayan oyuncu Dev Patel, The Peasant adlı filmde rol almaya hazırlanıyor. A24 imzalı film, bir intikam hikayesini konu alacak. Patel, ilk uzun metraj yönetmenlik deneyimi Monkey Man (Maymun Adam) filminin ardında yeniden yönetmen koltuğunda oturacak.



Filmin, Braveheart and John Wick ve Kral Arthur serilerden ilhamla çekileceği belirtildi. Patel filmin aynı zamanda senaryosunu da kaleme alacak.

Deadline'ın haberine göre, film John Wick serisi gibi gişe rekorları kıran bir seriye dönüşebilir. Dev Patel, Slumdog Millionaire ve Lion gibi yapımlarla tanınıyor.