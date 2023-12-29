Devlet Çoksesli Korosu 220 çocuk korist ile CSO'da sahne alacak

CSO Ada Ankara Ana Salonda yarın verilecek konseri, Semiha Berksoy Opera Vakfınca 2012/2013 sanat sezonunda "Türkiye'nin en iyi opera orkestrası şefi ödülüne" layık görülen İtalyan konuk şef Alessandro Cedrone yönetecek. Konser provası öncesi konuşan Cedrone, yarın Devlet Çoksesli Korosu ve Devlet Çoksesli Çocuk Korosunun birlikte vereceği yeni yıl konserinin çok renkli, coşkulu, dinleyiciler için keyifli olacağını söyledi.



Çalışmaların keyifli geçtiğini belirten Cedrone, "Çocuk korosu ile Devlet Çoksesli Korosu birlikte keyifli bir eser olan Funiculi Funicula'yı birlikte seslendirecek. İspanyolca, tango tınılarında eser ve caz eseri de repertuvarımızda bulunuyor. Hedefimiz, her türlü müziği en güzel haliyle dinleyiciye aktarmak." dedi.



17 yıldır Türkiye'de çeşitli orkestraları yöneten Cedrone, "2006'da Ankara Devlet Opera ve Balesine geldim. Koro yönetiyordum, sonra orkestra şefliği yaptım orada. 2009'da Devlet Çoksesli Korosuna konuk şef olarak gidip gelmeye başladım. O dönemden beri Devlet Çoksesli Korosu ailesinden biri oldum. Keyifli çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.



"TÜRKİYE'DE KLASİK MÜZİK VE OPERADA GENÇ BİR DİNLEYİCİ KİTLESİ VAR"

Cedrone, Devlet Çoksesli Korosunun başarılı projeler yaptığını, besteci ve şef yetiştirmek için emek verdiğini, çoksesli müziğe repertuvar katkısı sunduğunu kaydetti. Türkiye'de klasik müziğe ilginin bir hayli iyi olduğunu belirten şef Cedrone, "Türkiye'ye geldiğimde seyirci kitlesi iyiydi, bugün de çok sayıda klasik müzik ve operada genç bir dinleyici kitlesi var, talep güzel ve çok ilgililer. Bu çok kıymetli." ifadelerini kullandı.



Cedrone, tüm müzikseverlerin yeni yılını kutlayarak, "Dünyanın iyi ve barış içinde olmasına ihtiyacımız var. Ankara, Türkiye ve tüm dünya için yeni yılda barış ve sevgi diliyorum." dedi.



220 ÇOCUK KORİST SAHNEDE OLACAK



Devlet Çoksesli Çocuk Korosu Şef Yardımcısı Oğulcan Gökalp de çocukların konsere çok özverili şekilde şef Mine Özalp yönetiminde hazırlandığını söyledi. Gökalp, "7-12 yaş arası 220 korist çocuğumuz sahnede olacak. Çocuklar her hafta sonu solfej, ses eğitimi, şarkı eğitimi alıyor. Onlara parçalar öğretiyoruz. Sezonluk programımız var. Bu program kapsamında yaptığımız çalışmaların yansıması da bu konserde görülecek." diye konuştu.



Bu arada konserde, piyanoda Filiz Balkız, Gülce Sevgen ve Özgün Ersoy, kontrbasta Bora Şahin ve davulda koro sanatçısı Levent Tereci korolara eşlik edecek.