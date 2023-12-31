Devlet Çoksesli Korosu 220 çocuk korist ile sahne aldı

Devlet Çoksesli Korosu, 220 çocuk korist ile Ankara CSO'da sahne aldı.

CSO Ada Ankara Ana Salon'da verilen konseri, Semiha Berksoy Opera Vakfı'nca 2012/2013 sanat sezonunda "Türkiye'nin en iyi opera orkestrası şefi ödülüne" layık görülen İtalyan konuk şef Alessandro Cedrone yönettti.



Devlet Çoksesli Çocuk Korosu, 7-12 yaş arası 220 korist çocukla sahne aldı. Her hafta sonu solfej, ses ve şarkı eğitimi alan çocuklar, dünyanın farklı coğrafyasından halk şarkıları ve caz eserleri seslendirdi.



Çocuklara daha sonra Devlet Çoksesli Korosu ekibi eşlik etti. Birlikte seslendirilen eserlerin ardından Devlet Çoksesli Korosu ekibi sahne aldı.



Konserde, piyanoda Filiz Balkız, Gülce Sevgen ve Özgün Ersoy, kontrbasta Bora Şahin ve davulda koro sanatçısı Levent Tereci korolara eşlik etti.