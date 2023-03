Devlet Çoksesli Korosu deprem sonrası ilk konserini hayatını kaybedenlere adayacak

Devlet Çoksesli Korosu'nun CSO Tarihi Salon'da yarın akşam vereceği "İnsan'a" isimli konserde, koro izleyicileri müziğe tutunmaya ve insan olmanın ne demek olduğu sorusu üzerine birlikte düşünmeye davet edilecek.

Devlet Çoksesli Korosu Şefi Burak Onur Erdem, kültürün ve sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünün önemine işaret ederek, "İlk konserimizi yaşadığımız afette kaybettiğimiz tüm canlarımıza adıyoruz" dedi.



"İnsan'a" adını verdikleri konsere Samuel Barber'ın "Adagio" eseriyle başlayacaklarını belirten Erdem, "Bu bir ağıttır. İçinde çok önemli bir söz vardır, 'Bize huzur ver' der. Artık hep birlikte, konser salonlarında bir araya gelerek birbirimize tutunmayı, birbirimizle huzur bulmayı istiyoruz. Hem bu yası tutuyoruz hem de sanatla yeni umutlar diyoruz" ifadelerini kullandı.



Erdem, konserin bir bütün olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:



"Konserimizin içerisinde Avrupa'nın her yerinden bestecilerimiz ve tabii ki Türk bestecilerimiz de var. Bizim için özel bir eser de var. İtalyan besteci Giovanni Bonato'nun Devlet Çoksesli Korosu için bestelediği Winding Words of Wisdom, yani Sarmalayan Bilgelik Sözleri. Eser, Yunus'un ve Kul Nesimi'nin 'Gelin tanış olalım' sözleriyle başlar, 'Kamu alem birdir bize' diye biter.



Gerçekten koro, seyirciyi sarmalıyor bu eserde. Konsere gelen dinleyiciler esasında tüm sanatçılarımızla yan yana duracaklar. Çünkü biz orada seyirciyi sarıyoruz ve öyle söylüyoruz. Zaten insan sesinin en güzel noktalarından bir tanesi o. Bizim enstrümanımız, sesimiz olduğu için konser salonunun her metrekaresi bizim için sahne demek. Seyircimiz de bizim için aslında performansın bir parçası demek. Baştan sona bir bütün olan bir konser. Eserler geniş bir yelpazede ve hepsi insandan bahsediyor."