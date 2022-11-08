Devlet Çoksesli Korosu sesini dünyaya duyuruyor

Türkiye'nin yetiştirdiği önemli müzisyenlerden Şef Hikmet Şimşek'in girişimleriyle 1988'de kurulan, ilk konserini 1989'da Türk Beşleri'nden besteci Ahmed Adnan Saygun'un yönetiminde veren Devlet Çoksesli Korosu'nun, Donizetti Klasik Müzik Ödülleri kapsamında "Yılın Korosu" ödülü bulunuyor.



Yurt içinde ve dışında birçok konser veren koronun, 2017'den beri şefliğini Avrupa Korolar Federasyonu Başkan Yardımcılığı ile Uluslararası Koro Müziği Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğini de yürüten Burak Onur Erdem yapıyor.



Profesyonel oda koroları için Avrupa sosyal ağı olan Tenso'ya 2019'da üye olan Devlet Çoksesli Korosu, birliğin birçok projesinde de yer aldı.

Koro, bu sezon kendisine tahsis edilen CSO Ada Ankara Yerleşkesi'ndeki Tarihi Salon'da, birçok yabancı şefi ağırlayacak. Koro, Alman Şef Georg Grün'ün yönetiminde bir masterclass etkinliği gerçekleştirecek ve Türkiye'de ilk defa düzenlenecek Dünya Koro Sempozyumu'na ev sahipliği yapacak.



"BİR KORO EVİ"

Devlet Çoksesli Korosu Şefi Burak Onur Erdem, yeni evleri CSO Tarihi Salon'da bulunmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Bu salonu, bir koro evi olarak gördüklerini belirten Erdem, etkinliklerinde koro müziğini ön plana çıkardıklarını, Türkiye'nin diğer korolarını da ağırladıklarını anlattı.



Erdem, yeni sanat sezonuna çok güçlü şekilde hazırlandıklarına işaret ederek, Türkiye'nin 7 şehrindeki devlet senfoni orkestralarıyla düzenledikleri senfonik serilere devam edeceklerini söyledi.



"Koro müziğinin hası" olarak nitelenen sadece insan sesinin kullanıldığı acapella konser serileri vereceklerini belirten Erdem, ayrıca Estonya, Almanya ve Norveç'ten konuk şefleri ağırlayacaklarını kaydetti.



Türkiye'de daha önce çok seslendirilmemiş eserleri müzikseverlerle buluşturmak istediklerini vurgulayan Erdem, "Aynı zamanda Türk bestecilerinin prömiyerini yapıyoruz. Bizim çok sesli koro eseri beste yarışmamız var. Bu yarışmada ödül kazanan eserlerin ilk seslendirilişini, kayıtlarını devlet çok sesli koromuz yapıyor. Bunları da bu sezonumuza aldık" diye konuştu.



Avrupa Koro Federasyonu'nun tavsiye ettiği 4 masterclasstan biri

Erdem, diğer etkinliklerinin de masterclasslar olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Walter Strauss Koro Şefliği Ustalık Sınıfı'na tüm Türkiye'den koro şefleri, müzik öğretmenleri, koroyla ilgilenen herkes geliyor. Çok ciddi bir ilgi var. Buraya gelen profesyonellerimize bir hafta boyunca çok değerli konuk şeflerimiz eğitimler veriyor. Çünkü iyi koroların yetişmesi ve Türkiye'nin koro müziği tarafında daha da güçlenmesi için iyi koro şeflerine, yetişmiş koro şeflerine ihtiyacımız var."



Erdem ocak ayında düzenlenecek koro şefliği ustalık sınıfında hem Türkiye'den hem de yurt dışından katılımcılar bulunduğunu dile getirerek, "Avrupa Koro Federasyonu, bu eğitimi tavsiye ettiği 4 masterclass arasına aldı. Ankara, burada önemli bir merkez haline geliyor" dedi.



Koro şefliği ustalık sınıfına katılmak isteyenlerin, internet sayfası üzerinden kendilerine başvurduklarını ve değerlendirme süreci sonunda seçilen 50 kişiyle çalışma yürüttüklerini anlatan Erdem, bu sene Şef Georg Grün'ü konuk edeceklerini ve Alman romantik repertuvarı çalışacaklarını söyledi.



"BİRLİKTE ŞARKI SÖYLEMENİN BÜYÜSÜNÜ KÜÇÜKKEN KEŞFETMEK ÖNEMLİ"

Erdem, eğitim çalışmalarına da değinerek, çocuklar ve gençlerle buluşmayı çok önemsediklerini vurguladı. Hem okulları ziyaret ettiklerini hem öğrencileri ağırladıklarını anlatan Erdem, şunları aktardı:



"Çocuklarımıza burada bir konser deneyimi yaşatmak istiyoruz. O yüzden eğitim konser serimiz var. Burada hem ilköğretim yaş seviyesiyle hem de daha ileri seviyede, koro müziğinin detayına girecek şekilde güzel sanatlar liseleriyle çalışıyoruz. Ben de çocukken koroya girdim. Eğer sanat eğitimi küçükken başlarsa çok daha yüksek seviyeli bir koro algısı oluşuyor. Birlikte şarkı söylemenin ne kadar büyülü olduğunu küçükken keşfetmek çok önemli. O yüzden çocuklarımıza ve gençlerimize eğitim konserleri veriyoruz."



Devlet Çoksesli Korosu olarak, Türkiye'de birçok festivalin açılışını yaptıklarını söyleyen Erdem, 1-23 Ekim'de düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali'nin açılış konserini Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile verdiklerini hatırlattı.



Erdem, bu sezon İstanbul Müzik Festivali'nin açılışında, Tekfen Filarmoni Orkestrası ile olacaklarını belirterek, "Bu konserde Hasan Uçarsu'nun yeni, senfonik korolu bir eserinin prömiyerini gerçekleştireceğiz" bilgisini verdi.



"TÜM KITALARDAN KOROLARI İSTANBUL'DA AĞIRLAYACAĞIZ"



Dünya Koro Sempozyumu'nun, Nisan 2023'te İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenleneceğini, Kültür ve Turizm Bakanlığının ev sahipliğindeki bu etkinliğin, kendileri için büyük önem taşıdığını vurgulayan Erdem, şunları kaydetti:



"Bu dünyanın en büyük koro etkinliklerinden biri. 1987'den beri üç yılda bir gerçekleşir. Tüm kıtalara gider. Bu sene de tüm kıtalardan koroları İstanbul'da ağırlayacağız. 10 davetli koromuz var? Türkiye'den 40 koromuz var, 50 uluslararası konuşmacı var. 50 de Türkiye'den konuşmacı var. Aynı zamanda 1500 kişiyi ağırlamayı planlıyoruz. AKM'nin tüm dünyaya açılacağı ve koro müziğiyle buluşacağı büyük bir organizasyon. Devlet Çoksesli Koromuz da bu sempozyumun açılış konserini verecek. Açılış konserini de dünyanın en iyi korolarından olan Estonya Filarmonik Oda Korosu ile paylaşıyoruz."



Erdem, Grammy Ödülü sahibi Estonya Filarmonik Oda Korosu'nun repertuvarının oldukça iyi olduğunu, besteci Arvo Part'in eserlerinin geniş şekilde yer aldığını ifade ederek, Devlet Çoksesli Korosu'nun da Türk bestecilerine ağırlık verdiğini söyledi.



Açılış konserinde iki koronun birleşerek, Türkçe ve Estonya dilinde eserler seslendireceğini dile getiren Erdem, "Koro müziğinin güzelliği de burada. İki koro bir araya geldiğinde bir anda 2 dil, 2 kültür bir araya gelmiş oluyor." değerlendirmesinde bulundu.



YENİ YIL DEVASA KADROYLA KARŞILANACAK

Senfoni orkestralarının olduğu İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Adana başta olmak üzere, sezon boyunca yurt içinde turneleri olacağını anlatan Erdem, Ankara seyircisi için de yeni yıl sürprizi hazırladıklarını duyurdu.



Erdem, "28 Aralık'ta CSO Ada Ankara Ana Salon'da vereceğimiz konserde, Devlet Çoksesli Çocuk Korosu da bizimle olacak. Sahnede çocuklarımız, biz, devasa bir kadroyla yeni yıl şarkıları ve dünyadan halk şarkılarıyla coşkulu bir konser yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.