Devlet Çoksesli Korosu’ndan yeni yıl konseri

Devlet Çoksesli Korosu, Devlet Çoksesli Çocuk Korosu ile birlikte 30 Aralık'ta CSO Ada Ankara Ana Salon'da yeni yıl konseri verecek.

Devlet Çoksesli Çocuk Korosu’nun Şef Mine Özalp yönetiminde seslendireceği barış, umut ve sevgi şarkılarıyla başlayacak konser, Devlet Çoksesli Korosu’nun İtalyan konuk şef Alessandro Cedrone yönetiminde seslendireceği dünya müziklerinden örneklerle sürecek. Konserde, piyanoda Filiz Balkız, Gülce Sevgen ve Özgün Ersoy, kontrbasta Bora Şahin ve davulda koro sanatçısı Levent Tereci korolara eşlik edecek.