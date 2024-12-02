Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk: Yerli milli eserleri ön planda tutacağız

DOB Genel Müdürü Sağtürk, göreve gelmesinin ardından geçen bir yılı aşkın sürede yaptığı çalışmalar ve yeni sezonda kurumun projelerine yönelik açıklamalarda bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığının Meclis'teki bütçe görüşmelerinde DOB'un hemen hemen hiç eleştiri almaması ve kurumdan övgüyle bahsedilmesinden gurur duyduklarını dile getiren Sağtürk, çalışmalarının ülkede teveccüh bulduğunu, seyircilerin eserlere kapalı gişe ilgi gösterdiğini belirtti.



Yeni sahnelerin yapılmasının sanatseverler tarafından talep edildiğini, konunun bütçe görüşmelerinde de ele alındığını aktaran Sağtürk, bu taleplerin kendilerine sorumluluk yüklediğini, titiz ve özverili bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.



Tan Sağtürk, kendisinden önceki genel müdürlerin çalışmalarını yeni işlerle güçlendirerek, uluslararası standartlardaki opera ve bale evleri düzeyinde çalıştıklarını anlattı. Ankara Devlet Opera Balesi tarafından dünya prömiyeri yapılacak Çelebi Operası'na ilişkin de bilgi veren Sağtürk, şunları kaydetti:



"Arşivimizde Cemal Reşit Rey'in kendi el yazısıyla yazdığı notalar, Fransızca yazıları ve bütün anlatımları bulunuyor. Sahnede vücut bulması elbette ki çok kıymetli. Ankara Devlet Opera Balemizin sahneleyeceği Cemal Reşit Rey'in Çelebi Operası'nı nisan ayına yetiştirmeye çalışacağız. Dramaturji çalışmasının çok iyi yapılması, hassas davranılması lazım. Çünkü ortaya sadece bir eser koymak değil, aynı zamanda tarihi bir yapıyı, bir köprü olarak genç nesillere iletmek var. Çok hassas bir şekilde, kalabalık bir ekiple bunu organize etmeye çalışıyoruz. Sanatçılarımız, teknik arkadaşlarım konservatuvardan bizlerin okuduğu okullardan gelme. Kendi aramızda neredeyse telepati ile anlaşabilecek bir ortamımız var."



"YERLİ MİLLİ ESERLERİ ÖN PLANDA TUTACAĞIZ"



Tan Sağtürk, İstanbul Devlet Opera ve Balesinin sahneleneceği Ahmet Adnan Saygun'un "Gılgamış Destanı"nın prömiyerini de İstanbul Opera ve Bale Festivali'ne denk getirmek istediklerini belirtti. Sağtürk, "Net bir tarih vermekten kaçınıyorum. Çok iyi çalışılması gereken bir sanat unsuru. Doğru zamanda, doğru biçimlendiği zaman seyirciyle buluşmuş olması çok kıymetli." dedi.



Atatürk Kültür Merkezi'nin müthiş bir teknik kabiliyete sahip olduğunu vurgulayan Sağtürk, salonda geçen yıl sahnelenen, 24 partisyondan oluşan, rejisini Ahmet Volkan Ersoy'un yaptığı Carmina Burana'nın, seyircinin büyük ilgisini gördüğünü söyledi.



Carmina Burana ile AKM'de ilk kez teknik donanımı test ettiklerini anlatan Sağtürk, "Bu eser ile AKM'nin kabiliyetini öğrenir hale geldik. Kaç saniyede bir yerden bir yere geçilir, hangi konularda rotasyona uğrayabilir. Bu eser bizim için iyi bir test aracı oldu." değerlendirmesini yaptı.



Çok önemli mitolojik öykülerinden biri olan, İstanbul Devlet Opera ve Balesince sahneye konulacak "Gılgamış Destanı" ile ilgili de titiz bir çalışma yürüttüklerini, İzmir Devlet Opera ve Balesi ile de Ferit Tüzün'ün "Midas'ın Kulakları" eserine çalıştıklarını aktaran Tan Sağtürk, "Yerli milli eserleri ön planda tutacağız." diye konuştu.



DOB, GENÇ FİKİRLERE KAPILARINI AÇIYOR



DOB Genel Müdürü Sağtürk, yeni dünyada gençlerin fikirlerine önem verdiklerini, projelerinde gençlere de yer vereceklerini belirterek, gençlerle diğer jenerasyonlar arasında bir köprü oluşması gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda, İstanbul'da Uluslararası Bale Yarışması'nı, İzmir'de Genç Koreograflar Gecesi'ni yaptıklarını anımsatan Sağtürk, şunları kaydetti:



"Ulusal Beste ve Libretto Yarışması planlıyoruz. Bize gençlerin fikirleri gerekiyor. Bu yarışma, sadece Operamıza, Güzel Sanatlara ya da Devlet Tiyatrolarına değil, halka da açık olacak. Yeteneği olduğunu düşünen arkadaşlarımız, Türkiye'nin her yerinden bize çeşitli libretto, opera ve bale ya da çok sesli müzik eserleriyle gelebilir. Dolayısıyla yeni yeteneklere ulaşmış olacağız."



Türkiye'nin, Anadolu'nun eşsiz hikayelerini, opera, bale ve müzikle sanatseverlere ulaştırılmak istediklerini dile getiren Sağtürk, "Gençlere kapıların ardına kadar açıldığı, 'hadi hangi fikrin varsa gel, hangi kabiliyetin varsa gel' dediğimiz, çalışma ortamını birlikte oluşturabileceğimiz bir yönetim içinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir buçuk yıldır da bu şekilde yönetiyoruz." diye konuştu.



Tan Sağtürk, Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde bir "opera yarışması" da düzenleme planları olduğunu, projeyi 2025 yılında hayata geçirmeyi planladıklarını ifade etti. Anadolu'yu sanatın birleştirici gücüyle buluşturmak amacıyla hayata geçirilen ve Şırnak'ta açılışı yapılacak 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali'ne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Sağtürk, Anadolu'da, opera ve baleye hiç gidilmeyen ve az gidilen illeri çıkardıklarını, illerdeki eserlere uygun salonları tespit ettiklerini söyledi.



Muş'ta, 2 bin kişilik, orkestra çukuru bulunan, daha önce bilmedikleri bir salon belirlediklerini ve daha pek çok şehirde yeni yerler bulduklarını belirten Sağtürk, genel müdürlüğü öncesinde çok sık ziyaret ettiği Doğu Anadolu illerini iyi gözlemlediğini aktardı. 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali'nde, Şırnak'ta, Şehri Nuh konseriyle açılış yapacaklarını belirten Sağtürk, Genel Müdürlüğe bağlı il müdürlüklerinin kendilerine yakın illerden 3'üne festival tamamlandıktan sonra uygun eserlerle gideceğini kaydetti.



Repertuvarları yaparken bale, opera ve konserleri eşit tutarak planlamalar yaptıklarını belirten Sağtürk, "Bütün sanat dallarını eşit tutarak, sanatsal niteliği artırmaya çalışarak, yaratıcılığı içine alarak uygulamaya geçmemiz lazım, bunu yapıyoruz. Ben diye bir şey yok, biz varız. Ben de takım oyuncularından birisiyim." dedi.



Sağtürk, temsil sayısının da artmasıyla bir yılda seyirci sayısının 300 binden 610 bine çıktığını, festivallerde 21 bin izleyiciye ulaştıklarını belirtti.



TÜRK DÜNYASI İLE ORTAK PROJELERE İMZA ATILACAK



Orta Asya Türk Devletlerine, Kurumu adına çok sık ziyaretlerde bulunduğunu belirten Sağtürk, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) öncülüğünde, Opera ve Bale Müdürleri Kurulunu aktive ettiklerini söyledi.



Azerbaycan'dan Özbekistan'a, Kazakistan'dan Kırgızistan'a geniş bir coğrafyada opera ve bale konusunda işbirliği yaptıklarını belirten Sağtürk, bu kapsamda Türk Dünyası ile ortak projeler üreteceklerini bildirdi.



Ortak eserlerin, ülkelerin repertuarlarında yer almasını sağlayacaklarını belirten Sağtürk, "Sanatçı ve yaratıcı ekip alışverişiyle bir arada ortak anlam taşıyan bazı projelere imza atacağız. Türkiye olarak ilk eseri biz ortaya koyarak onlarla paylaşma arzusundayız. Daha derin çalışılması lazım, o yüzden eser ismi vermeyeceğim." diye konuştu.



"BİLET BULUNAMAMASI DURUMUNU HER GÜN KONUŞUYORUZ"

DOB Genel Müdürü Tan Sağtürk, "sanatseverlerin bilet bulamadıkları yönündeki eleştiriler"e değinerek, temsillerde bilet bulunamaması durumunu her gün konuştuklarını, bu sorunu gidermek adına temsil sayılarını artırdıklarını kaydetti.



Sağtürk, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Seyircinin bu talebine karşılık verebilmek için yeni alanların da yaratılması söz konusu olacak. Eserlerin biletlerini satışa çıkardığımızda 'bu kadar hızlı satılamaz' gibi bir algı var. Ama inanın biletler çok hızlı tükeniyor. Bilet satış organizasyon şirketleri ile çalışmak durumundayız. Onlarla yapacağımız istişarelerden sonra buna biraz daha rahatlık getirme amacındayız. Devlet Opera ve Balesi olarak temsil sayımızı çok arttırdık, 700'lerden 1009'lere çıkardık."