Devlet sanatçısı Gülsin Onay, Bulgaristan'da piyano resitali verdi

Gülsin Onay, başkent Sofya’da sahne aldı. Konserin açılışında konuşan Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, “Sayın Onay, Chopin'e getirdiği derin yorumlarla dünya çapında tanınmakta ve seçkin Türk besteci Ahmed Adnan Saygun'un en önde gelen yorumcusu olarak kabul edilmektedir.” dedi.

Uyanık, konserin verildiği Merkez Orduevi'nin tarihi bir mekan olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de Sofya'da askeri ataşe olarak görev yaparken pek çok kez bu salondaydı. Burada Bulgaristan'ın kültürel ve entelektüel çevreleriyle temaslarda bulunarak ülkelerimiz arasındaki bağları güçlendirdi." diye konuştu.



İzleyicilerin ayakta alkışladığı Onay, üçüncü kez Bulgaristan’da konser verdiğini, ancak bu konserin ayrı bir değer taşıdığını ifade etti. Onay, “Atamızın izinde, onun ayak izlerinde ve tarihi mekanda onun hayallerini düşünerek sanki aramızdaymış gibi hissetmek benim için büyük mutluluk oldu. Gerçekten kariyerimin en duygusal konserlerinden biriydi." ifadesini kullandı.



Piyanist Onay, Atatürk'ün bir zamanlar bulunduğu salonda, Bach, Bartók, Debussy, Chopin ve Ahmed Adnan Saygun'un eserlerini sundu.