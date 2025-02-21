Devlet Tiyaatroları atıklardan tasarlanan kostümleri sanatla buluşturdu

ATO Congresium'daki ArtAnkara 11. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, 150'den fazla galeriyi bir araya getirmesinin yanı sıra bu yıl DT'nin "Atık Malzemeden Kostüm Yapımı Atölyesi Sergisi" ile "Repliklerden Sahneye DT Kadın Kostüm Sanatçıları Sergisi"ne de ev sahipliği yapıyor. Farklı dönemlerden oyunlara ait kostümler ile bu kostümlerin tasarım süreçleri ve sanatçıların yaratıcılığına ışık tutan Repliklerden Sahneye DT Kadın Kostüm Sanatçıları Sergisi, geçmişten günümüze tiyatro sahnesinin önemli bir parçası olan kostüm tasarımcılarının çalışmalarını görünür kılmayı hedefliyor. Sergide, yıllarca usta oyuncuların sahnede giydiği kostümleri tasarlayan isimlerin çalışmaları yer alıyor. Aralarında sanatçı Ayten Gökçer'in kostümlerini hazırlayan Hale Eren'in de bulunduğu birçok deneyimli tasarımcının eserleri, tiyatro sahnesinin arkasındaki emeği gözler önüne seriyor. Atıkların sanatla buluşmasını sağlayan, bireylerin farkındalığını artırmayı ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarına imkan tanımayı hedefleyen Atık Malzemeden Kostüm Yapımı Atölyesi Sergisi ise bu kez profesyonel tasarımcılarla değil, öğrenciler, ev kadınları ve farklı mesleklerden kişilerle hayata geçirildi.

"18 KADIN KOSTÜM TASARIMCISININ TASARIMLARINI DEPOLARDAN ÇIKARDIK"

Sergilerin küratörlüğünü üstlenen Devlet Tiyatroları Sanat Teknik Müdürü ve Baş Dekoratör Hakan Dündar, AA muhabirine sergiye ilişkin bilgi verdi.



Dündar, Repliklerden Sahneye DT Kadın Kostüm Sanatçıları Sergisi için Devlet Tiyatrosu'nun kuruluş tarihinden bugüne kadar kurumda çalışan 18 kadın kostüm tasarımcısının tasarımlarını depolardan çıkardıklarını, bazılarının ise replikalarını yaptıklarını ve her tasarımcının bir tasarımıyla sergiye katılmış olduğunu söyledi.



Atık Malzemeden Kostüm Yapımı Atölyesi Sergisi'nin ise yürüttükleri atölye çalışmasının sonucunda ortaya çıktığını anlatan Dündar, şunları kaydetti:



"İstanbul'da yapılan Devlet Tiyatroları Kadın Oyun Yazarları Festivali kapsamında yaptığımız bir workshop vardı. O workshopta çıkan bu tasarımlar, öğrencilerle yaptığımız bir çalışmaydı. Devlet Tiyatrosunun Adana, Antalya, Trabzon festivallerinde atölye çalışmalarını sürdürdük ve atölye çalışmalarından bir seçki yapıp sergiyi oluşturduk."



PLASTİK TABAK, BULAŞIK SÜNGERİ, ÇATAL, KAŞIK KULLANILDI

Dündar, amaçlarının geri dönüşümü ve atık malzemeleri değerlendirmek olduğunu belirterek, "Atıkları, yaşama kazandırmak istiyoruz. Kostümlerin hepsinin bir iç konstrüksiyonu var ve hepsi şu an manken üzerinden çıkarılıp giyilebilecek durumda. Bu kostümleri giymek istersek, giyilebilir bir yapısı var, ona göre planlandı." diye konuştu.

Kostümlerin plastik tabak, çatal, kaşık, bulaşık süngeri ve otel terliği gibi gündelik hayatta kullanılan malzemelerle tasarlandığını aktaran Dündar, DT oyunlarındaki dekor ve kostümleri, geri dönüşüm çalışmaları kapsamında başka tasarımlarda da kullandıklarını, Brecht oyununda yer alan bir kostümün, tasarımcının yorumuyla Çehov kostümüne dönüştürülebildiğini söyledi.

23 Şubat'a kadar sürecek serginin başka bir amacının da insanların yaratıcılıklarını fark etmelerine ve ortaya çıkarmalarına katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Dündar, bu çalışmaların başkalarına ilham vermesinden mutluluk duyacaklarını kaydetti.