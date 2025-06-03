Devlet Tiyatroları 9 dalda aday gösterildi

DT'den yapılan açıklamaya göre, 1997'den bu yana sahneye çıkan ilk Türk kadın sanatçı Afife Jale'nin anısını yaşatmak, Türk tiyatrosunun gelişimine katkıda bulunan tüm emekçileri onurlandırmak amacıyla gerçekleştirilen, Türkiye'nin en prestijli ve köklü tiyatro ödülü olan Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, bu yıl 27. kez tiyatro dünyasının en iyilerini onurlandıracak.



Sahne sanatlarında ustalık, özgünlük ve derinliği ödüllendiren bu prestijli organizasyonda Devlet Tiyatroları, elde ettiği 9 dalda toplam 16 adaylıkla ödül törenine damga vurmaya hazırlanıyor.



İstanbul ve Ankara Devlet Tiyatrosu ortak yapımı, sezon boyunca beğeni toplayan Medea Material "Yılın En Başarılı Oyunu" dalında aday gösterilirken, aynı yapım ile eserin rejisörü Ayşe Emel Mesci "Yılın En Başarılı Yönetmeni" ve "Yılın En Başarılı Hareket Düzeni (koreografisi)", eserin başrol oyuncusu Sükun Işıtan "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu", Murat Gülmez "Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı", Funda Çebi "Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı" ve Yakup Çartık "Yılın En Başarılı Işık Tasarımı" kategorilerinde ödül töreninde Devlet Tiyatrolarını temsil ediyor.



Diğer yandan tiyatroda savaş karşıtı mesajıyla derin izler bırakan "Kapıların Dışında" oyununun rejisiyle Volkan Sarıöz "Yılın En Başarılı Yönetmeni" dalında bir diğer Devlet Tiyatroları adayı olarak öne çıkarken, aynı yapımda Nur Sinem Mete "Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı", Burcu Melek Bozan "Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı", Fırat İkisivri "Yılın En Başarılı Sahne Müziği", Akın Yılmaz "Yılın En Başarılı Işık Tasarımı" ve İzmir Tenim "Yılın En Başarılı Hareket Düzeni (koreografisi)" dallarında aday gösterildi.



"33 KİŞİLİK JÜRİ, SEZON BOYUNCA İZLEDİĞİ TÜM OYUNLARI OYLADI"

İstanbul Devlet Tiyatrosunun kadın oyuncuların etkileyici performanslarıyla dikkati çeken yapımı "Lysistrata" da Çiğdem Aygün, Ebru Aytürk ve Sevi Demirçivi "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" dalında adaylığa değer görüldü.



Aralarında akademisyen, dramaturg ve tiyatro sanatçısı gibi bu sanata gönül vermiş pek çok değerli ismin yer aldığı 33 kişilik jüri, sezon boyunca izlediği tüm oyunları oylayarak 12 ana dal ve 4 özel ödül olmak üzere toplam 16 ödülün sahiplerini belirliyor.



Tiyatro camiasının büyük merak ve heyecanla beklediği ödüller, her yıl görkemli törenle sahiplerini buluyor.