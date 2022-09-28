Devlet Tiyatroları, Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu festivallerinde sanatseverle buluşacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Ankara'da "Başkent Kültür Yolu Festivali" ve İstanbul'da "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" 1- 23 Ekim'de sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.



Başkent Kültür Yolu Festivali'nde 5 sahnede 35 temsil ve 1 atölye çalışmasıyla seyirci karşısına çıkacak DT'nin programı şöyle:



ANKARA DEVLET TİYATROSU:

1, 2, 4, 5, 6 Ekim, 'İzafiyet', Küçük Tiyatro,



1 Ekim, 'Aşık Veysel', Roma Hamamı,



14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 Ekim, 'Holden’in Külkedileri' Oda Tiyatrosu,



22 Ekim, 'Ankara Manzarası', Kale Kapısı,



1, 2 Ekim, 'Altın Kız', CSO ADA Kamyon Tiyatrosu,



8, 9, 15, 16 Ekim, 'Hayal Dükkanı', CSO ADA Kamyon Tiyatrosu,



22, 23 Ekim, 'Vahşi Ateş ve İzci Kuşlar', CSO ADA Kamyon Tiyatrosu,





İSTANBUL DEVLET TİYATROSU:

7, 8, 9 Ekim 'Alyoşa', Küçük Tiyatro,



10, 11, 12 Ekim 'Seneye Bugün', Küçük Tiyatro,



Trabzon Devlet Tiyatrosu:



15, 16, 17 Ekim 'Kanlı Nigar', Küçük Tiyatro,



Erzurum Devlet Tiyatrosu:



21, 22, 23 Ekim 'Sersemler Evi', Küçük Tiyatro,





ANTALYA DEVLET TİYATROSU:

1, 2 Ekim, 'Karagöz Hacivat Gölge Oyunu Tasvir Yapım ve Oynatım Atölyesi', Oda Tiyatrosu."



Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında DT'nin sergileyeceği oyunlar ise şöyle:



İstanbul Devlet Tiyatrosu:



1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15,16 Ekim, 'Kontrabas', Garibaldi Salon 2,



20, 21, 22, 23 Ekim 'Maçın Adamı'e, Garibaldi Salon 2,



3 Ekim, '80 Günde Devr-i Alem', AKM,



10 Ekim, 'Hırçın Kız', AKM,



18 Ekim, 'Karmakarışık', AKM."