Devlet Tiyatroları dört eserin ilk gösterimini yapacak

1 Ekim Cumartesi günü Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı "İzafiyet" oyunu ile Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı "Othello"nun ilk gösterimleriyle sanatseverin beğenisine sunuldu.



Bugün dört eserin prömiyerinin daha yapılacağını açıklayan Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü, Ankara Devlet Tiyatrosu yapımları "Sefiller"in Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde, "Godot'yu Beklerken"in Akün Sahnesi'nde, İzmir Devlet Tiyatrosu yapımı "İntihar'ın Genel Provası"nın Konak Sahnesi'nde, İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı "Don Kişot'un Yeni Maceraları"nın Mecidiyeköy Büyük Sahne'de ilk kez izleyiciyi selamlayacağını kaydetti.