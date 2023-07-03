Devlet Tiyatroları'nın Açık Hava Yaz Oyunları perdelerini açıyor

Tarık Buğra'nın yazdığı ve Sabri Özmener'in yönettiği, Antalya Devlet Tiyatrosu yapımı "İbiş'in Rüyası" 13, 14 ve 15 Temmuz'da, Oktay Arayıcı'nın yazdığı ve Zafer Algöz'ün yönettiği, İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı "Rumuz Goncagül" de 20, 21 ve 22 Temmuz'da sanatseverlerle buluşacak.

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