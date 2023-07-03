Devlet Tiyatroları'nın Açık Hava Yaz Oyunları perdelerini açıyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün yaz ayları için hazırladığı "Açık Hava Yaz Oyunları" projesi, "Keşanlı Ali Destanı" oyunuyla 6 Temmuz'da Ankara'da başlıyor.

Devlet Tiyatroları'nın Açık Hava Yaz Oyunları perdelerini açıyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün "Açık Hava Yaz Oyunları" projesi kapsamında, Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı "Keşanlı Ali Destanı", 6 Temmuz Perşembe Macunköy Açık Hava Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Haldun Taner'in yazdığı, müziklerini Yalçın Tura'nın yaptığı ve Bora Özkula'nın yönettiği, Türk tiyatrosunun eşsiz klasikleri arasında yer alan oyun 7 ve 8 Temmuz'da da sergilenecek.

Devlet Tiyatroları'nın Açık Hava Yaz Oyunları perdelerini açıyor - 1

Tarık Buğra'nın yazdığı ve Sabri Özmener'in yönettiği, Antalya Devlet Tiyatrosu yapımı "İbiş'in Rüyası" 13, 14 ve 15 Temmuz'da, Oktay Arayıcı'nın yazdığı ve Zafer Algöz'ün yönettiği, İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı "Rumuz Goncagül" de 20, 21 ve 22 Temmuz'da sanatseverlerle buluşacak.

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