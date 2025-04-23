Devlet Opera ve Balesi üç şehirde sahnede olacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün Anadolu'yu sanatın birleştirici gücüyle buluşturmak amacıyla 7-8 Aralık 2024'te Şırnak'ta başlattığı proje kapsamındaki festival devam ediyor. Bu kapsamda SAMDOB, 24 Nisan'da Amasya'daki sanatseverlerle buluşacak.



Saraydüzü Kışla Binası İl Halk Kütüphanesi Salonu'nda saat 14.00'te "Okulumuz Orman" çocuk oyunuyla minik sanatseverlerle bir araya gelecek SAMDOB, Amasya Belediyesi Yeni Kültür Merkezi Şehzade Salonu'nda ise saat 20.00'de "Doktor Mucize" operasını izleyicinin beğenisine sunacak.



Tokatlı sanatseverler ile de bir araya gelecek olan SAMDOB, 3 Mayıs'ta Erbaa ilçesinde, 4 Mayıs'ta ise Tokat merkezde "Okulumuz Orman" çocuk oyunu ve "Doktor Mucize" operasıyla izleyicinin karşısına çıkacak.



SAMDOB'un son durağı ise Kars olacak. Haziranın ilk haftasında yapılması planlanan turnede bir çocuk oyunu ile opera izleyicinin beğenisine sunulacak.



GENÇ YETENEKLER DE KEŞFEDİLİYOR

SAMDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Barış Salcan, AA muhabirine, 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali'nin ilk durağının geçen yıl Şırnak olduğunu ve sanatseverler tarafından ilgi gördüğünü söyledi. Festival kapsamında farklı şehirlerde yeni duraklar belirlediklerini ve vatandaşları sanatla ücretsiz buluşturduklarını aktaran Salcan, şöyle devam etti:



"Bizim ilk durağımız 24 Nisan'da Amasya. Gündüz, 'Okulumuz Orman' çocuk oyununu küçük kardeşlerimiz ile buluşturacağız. Akşam da Georges Bizet'in 'Doktor Mucize' operasını sanatsever ile buluşturacağız. Bilhassa bu operayı seçtik çünkü Türkçe ve komik opera. Seyircinin keyifle ayırılacağını düşünüyoruz. Daha sonra da Tokat'a gideceğiz. Tokat'ta da aynı programı icra edeceğiz, orada Erbaa ilçesinde ve Tokat merkezde sanatseverlerle buluşacağız."



Son duraklarının Kars olacağının bilgisini veren Salcan, haziranın ilk haftasında bir gün seçeceklerini ve programı ona göre organize edeceklerini ifade etti. Ziyaret ettikleri illerde temsillerin yanı sıra yetenek taramaları da yaptıklarını belirten Salcan, şunları kaydetti:



"Güzel sanatlar liselerini genelde tercih ediyoruz. Amacımız Anadolu'nun taşrasındaki genç yeteneklerimizi, geleceğin belki de büyük sanatçılarını bulmak, keşfetmek ve onlara bir şekilde öncülük etmek. Devlet Opera ve Balesinin kuruluş kanununun birinci maddesi, opera ve bale sanatını yaymak ve yaygınlaştırmaktır. Genel Müdürümüz Tan Sağtürk'ün öncülüğünde başlayan bu festival, tam olarak bu maddeyle örtüşmektedir. O yüzden biz çok mutluyuz. Umarım ulaşamadığımız şehir, temsil izletmediğimiz insan kalmayana kadar elimizden geleni yapacağız."

