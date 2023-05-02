Devlet Tiyatroları Arnavutluk'ta sahneye çıkacak

Devlet Tiyatroları (DT) Uluslararası Kukla Tiyatro Festivali kapsamında, "Dünyanın Eski Zamanlarında" adlı çocuk oyunuyla, Arnavutluk'ta perde açacak. DT'den yapılan açıklamaya göre, Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği "Dünyanın Eski Zamanlarında" çocuk oyunu, festival kapsamında Arnavutluk'un Elbasan şehrinde sanatseverlerle bir araya gelecek.



Yazarlığını ve rejisörlüğünü Işıl Kasapoğlu'nun üstlendiği çocuk oyunu, yarın saat 10.00'da Skampa Tiyatrosunda sahnelenecek. Dün başlayan ve 5 Mayıs'a kadar devam edecek Uluslararası Kukla Tiyatro Festivali'nde, Tunus, İtalya, Belçika, Fransa, İrlanda, Çek Cumhuriyeti, Karadağ ile Türkiye'nin oyunları ve etkinlikleri yer alacak.

