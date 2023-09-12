Devrim Erbil'in "Seçmeler" sergisi 14 Eylül'de açılıyor

Küratörlüğünü Zeynep Öztürk’ün üstlendiği, Prof. Devrim Erbil’in "Seçmeler" sergisi, 14 Eylül-30 Ekim tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

Devrim Erbil'in "Seçmeler" sergisi 14 Eylül'de açılıyor

Yurt içinde ve yurt dışında birçok kişisel sergiye imza atan Devrim Erbil, 14 Eylül -  30 Ekim tarihleri arasında DG Art Project’in ev sahipliğinde, küratörlüğünü Zeynep Öztürk’ün üstlendiği “Seçmeler” adlı kişisel sergisi ile yağlı boya, giclee ve halılardan oluşan eserlerini sergilemeye hazırlanıyor.

Resimlerinde konu olarak İstanbul’u, şehrin mimari yapılarını değişik açılarıyla ele alan Erbil'in doğa soyutlamalarını ve Anadolu çeşitlemelerini aktardığı büyük tuval çalışmalarına da yer verdiği sergide, sanatçı, ülkemizde dokumacılık kültürünün mirası olarak tanımlanan halıları da kendine özel yarattığı etkiyle koleksiyonerlerinin beğenisine sunacak.

Devrim Erbil'in "Seçmeler" sergisi 14 Eylül'de açılıyor - 1

, 30 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

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