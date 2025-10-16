Diane Keaton’ın ölüm nedeni belli oldu

"The Godfather", "Annie Hall" ve "Something's Gotta Give" filmleriyle tanınan Diane Keaton, 11 Ekim'de hayatını kaybetti. Diane Keaton’ın ailesi, ünlü ismin ölüm nedenini günler sonra açıkladı. People dergisine konuşan aile, "Keaton ailesi, son birkaç gündür sevgili Diane’e gönderilen olağanüstü sevgi ve destek mesajları için çok minnettardır. Diane, 11 Ekim’de zatürree nedeniyle vefat etmiştir" şeklinde açıklama yaptı. Keaton’ın hayvanlara duyduğu sevgi ve evsiz bireyler için yaptığı çalışmalardan bahseden ailesi, "Onun anısına yerel aşevlerine ya da hayvan barınaklarına bağış yapmanız harika olacaktır" dedi. Oyuncuya yakın kaynaklar da Keaton'ın sağlığının son aylarda birdenbire kötüleştiğini ifade etti.

UNUTULMAZ YAPIMLARDA ROL ALDI



Başarılı aktris 1970’li yıllarda The Godfather filmiyle büyük çıkış yakaladı. Bu başarısının ardından 1977 yapımı Woody Allen filmi "Annie Hall" ile "En İyi Kadın Oyuncu" dalında Oscar ödülü, hem de Altın Küre ve BAFTA ödüllerine layık görüldü.



Sıradışı moda anlayışıyla dikkat çeken başarılı aktris, yapımcı ve yönetmen, pek çok unutulmaz yapıma sesiyle de eşlik etti.



2014 Zürih Film Festivali'nde Altın İkon Ödülü dahil olmak üzere pek çok Yaşam Boyu Başarı Ödülleri aldı.



Diane Keaton Baby Boom, First Wives Club ve Something’s Gotta Give gibi birçok unutulmaz yapımda da rol almıştı.