Dilan Çiçek Deniz, Berlin Uluslararası Film Festivali’ne katılacak

Almanya'da, 13-23 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenecek 75. Uluslararası Berlin Film Festivali (Berlinale) için meraklı bekleyiş sürüyor. Berlinale yönetiminden yapılan açıklamada, Tom Tykwer’in “Işık” filminin 13 Şubat 2025’te 75. Berlinale’nin açılışında gösterileceği belirtildi.



Berlin Film Festivali'nin jüri başkanlığını ise ABD'li yönetmen Todd Haynes üstlenecek. Pedro Almodóvar’ın ilk İngilizce filmi The Room Next Door (Yandaki Oda) ile izleyiciyle buluşan İngiliz oyuncu Tilda Swinton, festivalde Altın Ayı Onur Ödülü'nün sahibi olacak.

ÜNLÜ OYUNCU DA FESTİVALDE OLACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Venedik ve Cannes Film Festivalleri’nin ardından Dilan Çiçek Deniz, Berlin Film Festivali'nde boy gösterecek.

Deniz, 15 Şubat’taki kırmızı halıda yer alacak. Dilan Çiçek Deniz kırmızı halının ardından düzenlenecek davete sinema dünyasından seçkin isimlerle birlikte katılacak.