Dilek Hanif'in NTV'de yayınlanan Halkın Sanatı programı kitap ve sergiye dönüştü

“Halkın Sanatı” projesi, binlerce yıllık bilgi ve beceri birikiminin günümüze aktarıldığı kültürel bir hediye niteliği taşıyor.



Hayatın tüm renklerini ekranlara taşıyan NTV’nin özel içeriklerinden “Halkın Sanatı” yayınlanan 32 bölümün ardından tarihe yeni bir iz düşecek bir kitap ve sergiyle izleyici karşısında. Halkbank’ın katkılarıyla hazırlanan sergide, Anadolu’nun dört bir yanından onlarca ustanın elinden çıkan eşsiz dokuma ve işlemelerin Dilek Hanif imzasıyla modern tasarımlara dönüştüğü 32 kıyafet sergileniyor.



2019 yılında yolculuğuna başlayan program süresince, Dilek Hanif onlarca şehre gitti. Birçoğu unutulmaya yüz tutmuş ve sandık altlarında kalan el emeği göz nuru tüm el sanatlarının izini sürdü. Ustalarından yüzyıllara dayanan hikayelerini dinledi. Aylarca süren titiz çalışmalarla program için hazırlanan el sanatlarının her biri yepyeni tasarımlarla günümüze kazandırıldı. Bu anlamlı yolculuk sonrası özenle hazırlanan sergi ve kitap ziyaretçileriyle buluşuyor.



Sergi, Anadolu medeniyetlerinin izlerinin kültürel belleğimize birer nakış gibi işlendiği hikayeleri barındırıyor. Tokat’ın tahta baskısını, Erzurum’un kaybolmaya yüz tutmuş ehramını, Antepli ustaların ellerinde gelecek kuşaklara taşınan kutnuyu, Bartınlı kadınların göz nuru tel kırmayı yeniden keşfetmeye olanak sağlıyor. Kastamonu’nun tırnak bağı işlemesinin giysilere ne denli şıklık kattığına, dünyanın ilk tekstil ürünü keçenin modern zamanlarda bir moda malzemesi olarak nasıl kullanılabildiğine tanıklık etmeğe, Hatay ve Bursa ipeklisinin kıymetini yeniden hatırlamaya imkan veriyor. Kütahya’nın tefebaşı sanatının, Göynük’ün tokalı örtmesinin giysilere kazandırdığı değeri tekrar ortaya çıkartıyor.



Dilek Hanif, projenin kendisi için önemini ise şu sözlerle vurguluyor: “Benim için gelecek, geçmişle şimdinin kesiştiği bir köprüdür. Gelenekselin yüzlerce yıllık dokunuşlarının ilmek ilmek bugüne yansıdığı bir ilham köprüsü. Halkın Sanatı hayatımın en büyük keyif ve keşif yolculuğuydu.”



12 Kasım’dan itibaren Atatürk Kültür Merkezi Galeri Salonu’nda ziyarete açılacak Halkın Sanatı sergisi, 26 Kasım’da sona erecek. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun