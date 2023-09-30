Disney'in yeni animasyon filmi Wish (Dilek) rekor kırdı

Walt Disney'in müzikal komedi türündeki yeni animasyon filmi Wish (Dilek) yılın merakla beklenen filmlerinden. Ariana DeBose ve Chris Pine'ın seslendirme yaptığı filmin geçtiğimiz günlerde yeni fragmanı yayınlandı.
Fragman dijital platformlarda 66,5 milyon izlenmeye ulaşarak 2019 yılından bu yana en çok izlenen Disney fragmanı oldu.
Frozen II (Karlar Ülkesi 2) filminin 2019 yılında yayınlanan fragmanı bir günde 116 milyon izlenmeye ulaşmıştı. Film bu rekoru hala elinde tutuyor.
WISH HAKKINDA
Fantastik bir ülke olan Rosas’ta geçen filmde keskin zekalı idealist Asha, dileğini o kadar güçlü bir şekilde diler ki, dileği evrene ait bir güç olan sonsuz enerji küresi Star tarafından yanıtlanır. Film, 24 Kasım’da gösterime girecek. Wish, Disney'in 62. animasyon filmi.
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