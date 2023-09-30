Disney'in yeni animasyon filmi Wish (Dilek) rekor kırdı

Frozen II (Karlar Ülkesi 2) filminin 2019 yılında yayınlanan fragmanı bir günde 116 milyon izlenmeye ulaşmıştı. Film bu rekoru hala elinde tutuyor.

WISH HAKKINDA

Fantastik bir ülke olan Rosas’ta geçen filmde keskin zekalı idealist Asha, dileğini o kadar güçlü bir şekilde diler ki, dileği evrene ait bir güç olan sonsuz enerji küresi Star tarafından yanıtlanır. Film, 24 Kasım’da gösterime girecek. Wish, Disney'in 62. animasyon filmi.

