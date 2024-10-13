Diyarbakır Kültür Yolu Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale Müze Kompleksi'nde festivalin açılışı amacıyla düzenlenen programda, Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un liderliğinde bir bölgede ve bir şehirde başlattıkları, bu yıl 7 bölgede 16 şehirde devam ettirdikleri ülkenin en büyük ve zengin marka projelerinden biri olduğunu söyledi. Diyarbakır 'ın bu yıl 3. kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasında yer aldığını anlatan Mumcu, kentin tarihi mekanları, genç ve dinamik nüfusuyla, turizm potansiyeliyle ve kendine özgü gastronomisiyle ülkenin önde gelen cazibe merkezlerinden biri olduğunu belirtti. "Bize düşen Diyarbakır 'ımızın tüm güzelliklerini, tarihi değeri ve imkanlarını daha görünür ve daha bilinir kılmak. Bu amaçla Diyarbakır'ın tarih kokan sokaklarına, zamana meydan okuyan yapıları ve kadim kültür mirasına yakışır şekilde 46 noktada 250'ye yakın etkinlik planladık. 9 gün boyunca konserler, sergiler, söyleşiler, her yaşa uygun etkinlikleri sanatseverlerimizle buluşturmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullanan Mumcu, festivalin Diyarbakır'ın mevcut turizm potansiyeline de büyük hareketlilik getireceğine inandıklarını kaydetti.

"KEYİFLİ BİR FESTİVAL SÜRECİ GEÇİRECEĞİZ"

Mumcu, "Gerek civar şehirlerden gerek 81 vilayetimizden ve yurt dışından olmak üzere festivalin büyük ilgi göreceğine inanıyorum. Festival duraklarını keşfetmek için çok heyecanlıyım. İnşallah 7'den 70'e Diyarbakırlılarla birlikte diğer şehirlerden gelen misafirlerimizle, sanatçılarımızla keyifli bir festival süreci geçireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı büyük çoğunluğu ücretsiz olan etkinliklerimize, kültür ve sanat buluşmalarımıza katılmaya davet ediyorum" dedi.



Vali Murat Zorluoğlu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığının organizasyonuyla başlatılan Kültür Yolu Festivallerinin geçen süre içerisinde genişlediğini, yapıldığı şehir sayısının arttığını, kapsamı da genişletilerek bugün ülkenin en önemli kültür ve sanat etkinliği haline geldiğini bildirdi.



Diyarbakır'ın da bu muhteşem etkinliklerle buluştuğunu dile getiren Zorluoğlu, kentte de bu büyük sanat ve kültür organizasyonunun gerçekleştiğini anlattı.



Festival için Bakan Ersoy'a ve Bakanlık yetkililerine teşekkür eden Zorluoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Diyarbakır çok önemli turizm potansiyeline sahip. Diyarbakır'ın geçmişi milattan önce 10 bin 500 yılına kadar gidiyor. Bu ana kadar tespit edebildiğimiz, kazılarda elde edebildiğimiz bütün bulgular Diyarbakır'da tarihin 12 bin 500 sene öncesine gittiğini gösteriyor. Çayönü arkeolojik kazı alanımızda elde ettiğimiz bulgular, insanlığın toplayıcılık ve avcılık döneminden yerleşik hayata bu bölgede geçtiğini gösteriyor ve yine ilk tarımın burada yapıldığını, ilk buğdayın Diyarbakır'da üretildiğini bulgular bize gösteriyor. Diyarbakır çok önemli bir inanç turizm merkezidir. İçerisinde bulunduğumuz bu alanın hemen arkasında bulunan Süleyman Camisi'nin içerisinde 27 sahabe medfundur. Çünkü Diyarbakır Peygamber Efendimizin vefatının 7. yılında 639'da Hz. Ömer döneminde İslam orduları tarafından fethedilmiş, çok önemli bir beldedir. Bu fetih sırasında burada 500'e yakın sahabe şehit olmuş. Eğil ilçemizde Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen iki peygamber olan Hz. Zülkifl ve Hz. Elyesa'nın da kabirleri bulunmaktadır. Bunlara ilave olarak çok sayıda cami, kilise, han, hamam, konak ve benzeri yapıyı Diyarbakır bugüne kadar çok iyi bir şekilde taşıyabilmiştir. Kentin huzur ve güvenin de tam olarak sağlanmasıyla Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da katkılarıyla gerçekleştireceğimiz tanıtım faaliyetleriyle Diyarbakır önümüzdeki yılların Türkiye'de parlayan şehri olmaya en büyük adaydır."