Diyarbakır 'Kültür Yolu Festivali' ile dünyaya tanıtılacak

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, önümüzdeki aylarda Diyarbakır’da yaklaşık 9 gün sürecek Kültür Yolu Festivali için kentin paydaşlarıyla bir araya gelerek, çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Toplantı sonrası merkez Sur ilçesindeki tarihi İç Kale'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Demircan, Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un 'İstanbul’da Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ne benzer bir festivali Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bir festival olarak düzenleyebiliriz' açıklamasını hatırlattı.

Demircan, “Dünyanın her yerinde sanatın değişik isimleriyle ilgili değişik festivaller gerçekleştirildi. Bir de şehir festivalleri vardır. Bu şehir kültür festivallerinde murat, şehri ön plana çıkartmak. Şehri kültürel, sanatsal, somut mirası somut olmayan miras üzerinden hem şehrin dinamiklerini ön plana çıkartmak hem de ülke genelinde bunu tanıtmak, hem de dünyaya tanıtmak” dedi.