Diyarbakır'da Süryani Kızlar Mektebi restorasyonla kültür ve sanat evine dönüştürüldü

Vakıf olarak gelirlerinin olmadığını dile getiren Akalınlar, şu ana kadar yapıya 3 milyon lira harcama yaptıklarını aktardı. Akalınlar, "Bunun tamamı nakdi ve ayni bağışlarla oldu. Diyarbakır için yaptık ve başardık" diye konuştu.

DİTAV Diyarbakır Şube Başkan Yardımcısı Şeyhmus Diken de tarihi yapının, bağlı bulunduğu 1600 yıllık Meryem Ana Kilisesi ile neredeyse yaşıt olduğunu belirterek ancak kendilerinin yapının yaklaşık 300 yıllık geçmişine dair bilgi sahibi olabildiklerini kaydetti.