Diyarbakır'daki Amida Höyük'te Artuklu Sarayı'nın doğu surlarının temeli ortaya çıkarılacak

"DOĞUDAKİ SURLARIN TÜM İZLERİ ORTAYA ÇIKARILACAK"

Havaların sıcak olması nedeniyle 2023 yılı arazi çalışmalarının 1 Eylül'de başladığını ifade eden Yıldız, şunları söyledi:



"Bu yıl ki ana hedefimiz özellikle Artuklu Sarayı'nı çevreleyen doğu surlarının temellerini ortaya çıkarmak. Şu anda o alanda çalışmalar yapılıyor. Doğudaki surların tüm izleri ortaya çıkarılacak. Onun dışında da alay meydanında çalışmalar devam ediyor. Alay meydanındaki çalışmalar daha çok sondaj şeklinde. Meydanda bir kültür katmanının olup olmadığının tespitine yönelik çalışmalar yapıyoruz."

Amida Höyük kazısının bölge açısından çok önemli olduğunu, milattan önce 7 bin yılında bu alanda yerleşimin başladığını ve günümüze kadar kesintisiz olarak devam ettiğini vurgulayan Yıldız, ortaya çıkartılan veriler dışında TÜBİTAK laboratuvarında yapılan analizlerle de bunun doğrulandığına dikkati çekti.



Yıldız, şöyle konuştu:



"Milattan önce 7 bin yılından günümüze kadar bölgede hüküm süren tüm medeniyetler Amida Höyük'te de hüküm sürmüşler. Onlara ait izlere rastlıyoruz. Hurrilere kadar hangi devletlerin burada yaşadığını çok bilmiyoruz ama Hurrilerden itibaren artık şehrin ismini ve hangi medeniyetlerin yaşadığını net olarak biliyoruz. Özellikle İslam devletlerine ait bol sayıda sikke buluyoruz. İslam öncesinde ise bir Bizans sikkesine rastladık ancak çanak çömlek parçaları yoğun şekilde buluyoruz."