Diyarbakır’ın tarihi surlarında 70 burç restore edildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve 101 burçtan 98'i ayakta kalan Diyarbakır surlarında 3 yıl önce restorasyon çalışmaları başlattı. Yapılan kazılarda birçok tarihi eser ve yapı gün yüzüne çıkarılarak, Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, teknik personelden bilgi aldı.

"Surlarda Diriliş" mottosuyla yapılan çalışmaların Cumhuriyet tarihinin en büyük restorasyon süreçlerinden biri olduğuna dikkat çeken Çiftçi, şunları aktardı:

“8 etapla restorasyon süreçleri devam ediyor. Bir kısımda yüzde 80, başka bir kısımda yüzde 85 seviyelerine gelmiş durumdayız. Önümüzdeki yıl etapların tamamını bitirmeyi düşünüyoruz. Burası UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmiş, Diyarbakır ve Türkiye'deki en kadim eserlerden birisidir. Burası 101 burçtan oluşuyor. Fakat günümüze kadar 98 burç ayakta kalabilmiş. Daha önce de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 17 burcun ihaleleri yapılmıştı. Bu 98 burçtan 70'inin restorasyon süreçleri tamamlanmış oldu. Yapılan çalışmaların hepsi orijinaline uygun ve koruma kurullarından izin alınarak yapılıyor."