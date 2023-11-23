DOB'un "Şekeronya" müzikali Hatay'da depremzede çocuklarla buluşacak

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde çocukların yaralarını sarmak, onlara moral vermek ve yüzlerini güldürmek amacıyla gezici kamyon sahnelerinde "Şekeronya" çocuk müzikali sergileniyor.



Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin Hatay turnesi kapsamında "Şekeronya", 25 Kasım Cumartesi saat 12.00'de İstanbul Sanayi Odası Konteyner Kent'te, saat 15.00'te Savunma Sanayii Konteyner Kent'te; 26 Kasım Pazar ise saat 12.00'de Katar 2 Konteyner Kent'te depremzede miniklerle buluşacak.



"BİR NEBZE OLSUN MORAL KATKIDA BULUNMAYI HEDEFLİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, sanatın, duygu ve düşünceleri ifade etmenin yanı sıra ruhsal iyileşmeye de katkıda bulunan bir araç olduğunu vurguladı.



Sağtürk, "Bu nedenle deprem ve afet bölgelerinde Şekeronya gibi çocuk müzikalleriyle gezici sahnelerimiz aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle çocuklarımıza ve toplumumuza bir nebze olsun moral katkıda bulunmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

