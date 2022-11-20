Doctor Who'nun yeni karakteri açıklandı

Bilim kurgu dizisi ‘Doctor Who’da yeni doktor karakterini, Ruanda asıllı İskoç oyuncu Ncuti Gatwa'nın oynayacağı açıklanmıştı. Dizide ilk siyahi 'Doctor Who' karakterini canlandıracak olan oyuncuya 'Yol arkadaşı' rolünde 18 yaşındaki Millie Gibson'ın eşlik edeceği açıklandı. BBC yapımı İngiliz televizyon dizisinde Doktor ile maceralara atılan bu karakter, doktorun yardımcısı olarak nitelendirilyor.

Gibson yaptığı açıklama “Hala buna inanmakta zorlansam da Doktor karakterinin yardımcısı olarak dizide yer almaktan gurur duyuyorum” dedi. Dizide Ruby karakterini canlandıracak olan Gibson daha önce Coronation Street adlı dizide rol almıştı.

İLK SİYAHİ DOKTOR

Daha önce ‘Sex Education’ dizisiyle tanınan 29 yaşındaki oyuncu Ncuti Gatwa ilk siyahi 'Doctor Who' karakteri olarak açıklanmıştı. Uzun zamandır devam eden dizide başrollerde zaman zaman değişiklikler yapılıyor. Gatwa, rolü, 2017’den bu yana 13. doktoru oynayan İngiliz oyuncu Jodie Whittaker’dan devralacak.



2023’e kadar diziye devam edecek olan 39 yaşındaki Whittaker, dizinin tarihindeki ilk kadın Doctor Who karakterini canlandırmıştı.